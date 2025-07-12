https://ria.ru/20250712/rossija-2028724391.html

Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными

Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными

Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии и в целом в АТР инфраструктуры НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:41:00+03:00

2025-07-12T08:41:00+03:00

2025-07-12T08:41:00+03:00

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии и в целом в АТР инфраструктуры НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили об обстановке в АТР. Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах", - сказал Лавров журналистам. "Акцентировали контрпродуктивность и опасность попыток вне региональных игроков сколотить в АТР сеть узкоформатных, блоковых альянсов и продвигать сюда инфраструктуру Североатлантического альянса", - добавил министр.

https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html

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Варвара Скокшина

в мире, атр, россия, кндр (северная корея), сергей лавров, нато