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Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными - РИА Новости, 12.07.2025
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08:41 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rossija-2028724391.html
Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными
Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными
Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии и в целом в АТР инфраструктуры НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:41:00+03:00
2025-07-12T08:41:00+03:00
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии и в целом в АТР инфраструктуры НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили об обстановке в АТР. Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах", - сказал Лавров журналистам. "Акцентировали контрпродуктивность и опасность попыток вне региональных игроков сколотить в АТР сеть узкоформатных, блоковых альянсов и продвигать сюда инфраструктуру Североатлантического альянса", - добавил министр.
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В мире, АТР, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, НАТО
Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными

Лавров: Россия и КНДР считают опасными попытки создать в АТР инфраструктуру НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии и в целом в АТР инфраструктуры НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорили об обстановке в АТР. Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах", - сказал Лавров журналистам.
"Акцентировали контрпродуктивность и опасность попыток вне региональных игроков сколотить в АТР сеть узкоформатных, блоковых альянсов и продвигать сюда инфраструктуру Североатлантического альянса", - добавил министр.
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