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Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 12.07.2025
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05:01 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rossija-2028714907.html
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 12.07.2025
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров
Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, РИА Новости, 12.07.2025
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2025-07-12T05:01:00+03:00
россия
вонсан
кндр (северная корея)
сергей лавров
цой сон хи
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение", - сказал он в начале встречи северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028714444.html
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россия, вонсан, кндр (северная корея), сергей лавров, цой сон хи
Россия, Вонсан, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Цой Сон Хи
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров

Лавров: Россия будет способствовать увеличению турпотока из России в КНДР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение", - сказал он в начале встречи северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР
04:47
 
РоссияВонсанКНДР (Северная Корея)Сергей ЛавровЦой Сон Хи
 
 
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