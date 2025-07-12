https://ria.ru/20250712/rossija-2028714907.html

Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров

Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 12.07.2025

Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров

Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, РИА Новости, 12.07.2025

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2025-07-12T05:01:00+03:00

россия

вонсан

кндр (северная корея)

сергей лавров

цой сон хи

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение", - сказал он в начале встречи северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.

https://ria.ru/20250712/lavrov-2028714444.html

россия

вонсан

кндр (северная корея)

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2025

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россия, вонсан, кндр (северная корея), сергей лавров, цой сон хи