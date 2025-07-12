https://ria.ru/20250712/rossija-2028714907.html
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 12.07.2025
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров
Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:01:00+03:00
2025-07-12T05:01:00+03:00
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россия
вонсан
кндр (северная корея)
сергей лавров
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение", - сказал он в начале встречи северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028714444.html
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россия, вонсан, кндр (северная корея), сергей лавров, цой сон хи
Россия, Вонсан, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Цой Сон Хи
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров
Лавров: Россия будет способствовать увеличению турпотока из России в КНДР