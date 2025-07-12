https://ria.ru/20250712/rospotrebnadzor-2028820904.html

Роспотребнадзор считает заражение чумой в России маловероятным

Роспотребнадзор считает заражение чумой в России маловероятным - РИА Новости, 12.07.2025

Роспотребнадзор считает заражение чумой в России маловероятным

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой в США, заражение и смерть от нее в России маловероятны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:07:00+03:00

2025-07-12T23:07:00+03:00

2025-07-12T23:07:00+03:00

здоровье - общество

россия

сша

аризона

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой в США, заражение и смерть от нее в России маловероятны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Согласно пресс-релизу администрации округа Коконино американского штата Аризона, там выявлен лабораторно подтверждённый случай заражения чумой местного жителя. Диагностирована лёгочная форма чумы. По данным СМИ, больной поступил в тяжёлом состоянии и умер в день госпитализации. Природные очаги чумы зарегистрированы на территории 15 штатов на западе страны, в том числе в Аризоне. Случаи в США регистрируются практически каждый год, часто они происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, заражёнными, в свою очередь, от носителей чумы, например, луговых собачек. "В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора… Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски. "В рамках федерального проекта "Санитарный щит" для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250703/test-2026851324.html

https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, сша, аризона, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)