Роспотребнадзор считает заражение чумой в России маловероятным
Роспотребнадзор: заражение чумой в России маловероятно, ситуация на контроле
Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой в США, заражение и смерть от нее в России маловероятны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Согласно пресс-релизу администрации округа Коконино американского штата Аризона, там выявлен лабораторно подтверждённый случай заражения чумой местного жителя. Диагностирована лёгочная форма чумы. По данным СМИ, больной поступил в тяжёлом состоянии и умер в день госпитализации. Природные очаги чумы зарегистрированы на территории 15 штатов на западе страны, в том числе в Аризоне. Случаи в США регистрируются практически каждый год, часто они происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, заражёнными, в свою очередь, от носителей чумы, например, луговых собачек.
«
"В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора… Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски.
"В рамках федерального проекта "Санитарный щит" для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней", - пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса птичьего гриппа в США
28 декабря 2024, 12:52