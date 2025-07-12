https://ria.ru/20250712/rospotrebnadzor-2028710639.html

Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки

Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки - РИА Новости, 12.07.2025

Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки

Деньги при отмене бронирования беседки, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:03:00+03:00

2025-07-12T03:03:00+03:00

2025-07-12T03:03:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155322/67/1553226703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ea2a62bed1d0c866b98b1f75e10046b.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Деньги при отмене бронирования беседки, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "По закону о "Защите прав потребителей" вы можете вернуть деньги за аренду беседки в любой момент, если предупредите владельца и оплатите его реальные затраты, связанные с выполнением договора. Например, подготовку беседки к вашему мероприятию", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в случае отказа владельца возвращать деньги можно обратиться за помощью в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Помимо возврата денег за неиспользованную бронь также можно потребовать возмещение убытков, если они возникли из-за неправомерных действий владельца беседки. "Важно знать, что деньги, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии. Поэтому внимательно читайте договор аренды, особенно пункты о возможных расходах, которые могут быть удержаны при отмене брони. Штрафы за отказ от услуги, прописанные в договоре, могут быть признаны незаконными, если они нарушают ваши права", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250701/piknik-2026492654.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)