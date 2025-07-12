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Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки - РИА Новости, 12.07.2025
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03:03 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rospotrebnadzor-2028710639.html
Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки
Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки - РИА Новости, 12.07.2025
Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки
Деньги при отмене бронирования беседки, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:03:00+03:00
2025-07-12T03:03:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Деньги при отмене бронирования беседки, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "По закону о "Защите прав потребителей" вы можете вернуть деньги за аренду беседки в любой момент, если предупредите владельца и оплатите его реальные затраты, связанные с выполнением договора. Например, подготовку беседки к вашему мероприятию", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в случае отказа владельца возвращать деньги можно обратиться за помощью в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Помимо возврата денег за неиспользованную бронь также можно потребовать возмещение убытков, если они возникли из-за неправомерных действий владельца беседки. "Важно знать, что деньги, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии. Поэтому внимательно читайте договор аренды, особенно пункты о возможных расходах, которые могут быть удержаны при отмене брони. Штрафы за отказ от услуги, прописанные в договоре, могут быть признаны незаконными, если они нарушают ваши права", - пояснили в пресс-службе.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при отмене брони беседки

Роспотребнадзор: при отмене аренды беседки деньги возвращаются в течение 10 дней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдых горожан в парках Москвы
Отдых горожан в парках Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Деньги при отмене бронирования беседки, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По закону о "Защите прав потребителей" вы можете вернуть деньги за аренду беседки в любой момент, если предупредите владельца и оплатите его реальные затраты, связанные с выполнением договора. Например, подготовку беседки к вашему мероприятию", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в случае отказа владельца возвращать деньги можно обратиться за помощью в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Помимо возврата денег за неиспользованную бронь также можно потребовать возмещение убытков, если они возникли из-за неправомерных действий владельца беседки.
"Важно знать, что деньги, как правило, возвращаются в течение 10 дней после получения соответствующей претензии. Поэтому внимательно читайте договор аренды, особенно пункты о возможных расходах, которые могут быть удержаны при отмене брони. Штрафы за отказ от услуги, прописанные в договоре, могут быть признаны незаконными, если они нарушают ваши права", - пояснили в пресс-службе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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