Президент Мексики осудила рейды против мигрантов в США
Шейнбаум: рейды в США против мигрантов нанесут ущерб их экономике
© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила масштабные рейды против мигрантов в США, в результате которых были задержаны по меньшей мере 25 мексиканцев, как несправедливые и потенциально несущие урон экономике самих Соединённых Штатов.
"Эти рейды несправедливы. Они сильно повредят экономике США - мексиканцы и другие латиноамериканцы являются рабочей силой, которая поднимает американскую экономику. Если на фермах в Калифорнии не будет этих людей, урожай не соберут", - заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции.
Ранее министерство нацбезопасности США сообщило о том, что 10 июня сотрудники иммиграционного и таможенного надзора (ICE) и таможенно-пограничная служба провели рейд на двух плантациях в калифорнийских городах Карпинтерия и Камарильо, в результате которого были задержаны около 200 нелегальных мигрантов. В ходе рейда были обнаружены по меньшей мере десять детей нелегалов, которых правоохранители "спасли от потенциальной эксплуатации, принуждения к труду и работорговли". Во время операции правоохранители столкнулись с сопротивлением около 500 человек, утверждается, что один из них открыл по силовикам огонь.
Президент сообщила, что в этот день мексиканские власти зафиксировали 25 звонков по фактам задержаний в Калифорнии. Сейчас власти Мексики устанавливают точное число задержанных граждан страны. Всего, по ее данным, с начала кампании по задержанию мигрантов были арестованы 355 мексиканцев.
С начала президентского срока Дональда Трампа 20 января, США репатриировали в Мексику более 67 тысяч человек, а общее число депортированных составило более 73 тысяч, отметила Шейнбаум. Она также заявила о решении расширить правовую поддержку для соотечественников за рубежом.