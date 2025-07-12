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"Эвакуация военных": в США неожиданно высказались о новых регионах России
"Эвакуация военных": в США неожиданно высказались о новых регионах России - РИА Новости, 12.07.2025
"Эвакуация военных": в США неожиданно высказались о новых регионах России
Россия не оставит освобожденные территории на востоке Украины, как бы об этом не мечтали некоторые чиновники в США, заявил американский судья Эндрю Наполитано в РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:03:00+03:00
2025-07-12T06:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия не оставит освобожденные территории на востоке Украины, как бы об этом не мечтали некоторые чиновники в США, заявил американский судья Эндрю Наполитано в эфире своего YouTube-канала."Неоконы (Неоконсерваторы. — Прим. Ред.) не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно", — сказал он.По словам эксперта, Россия с самого начала открыто обозначила свою позицию по урегулированию конфликта, но американская администрация продолжает всячески провоцировать Москву неприемлемыми для нее условиями.В апреле президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности.По мнению российского лидера, ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Эвакуация военных": в США неожиданно высказались о новых регионах России
Судья Наполитано: Россия не покинет освобожденные территории на востоке Украины