Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН уже назрел, заявил Вершинин
Вершинин: вопрос о реформировании СБ ООН обсуждают в Нью-Йорке уже очень давно
Сергей Вершинин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 июл - РИА Новости. Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН действительно назрел, но для этого необходимо согласие подавляющего большинства государств - членов ООН, достигнутое путем переговоров, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"В данном случае я могу сказать, что вопрос о реформировании СБ ООН обсуждается в Нью-Йорке уже очень давно. И это вопросы, которые действительно назрели. Мы считаем, что такие вещи, как реформирование СБ во всех этих кластерах, о которых речь идет, потому что речь идет не только о составе СБ, а еще о вето, о соотношении того, что обсуждается и решается в СБ и в Генассамблее, это комплексные вопросы. И с этим, мы считаем, надо быть очень внимательными, потому что фактически важно сделать лучше, а не хуже", - сказал он.
"Мы говорим и выступаем все эти годы за то, чтобы такое согласие было достигнуто в ходе переговоров. И чтобы, естественно, это коснулось и состава Совета Безопасности, где, мы считаем, надо предусмотреть увеличение представленности стран Азии, Африки, Латинской Америки, но в первую очередь Африки, потому что в то время, когда Совет Безопасности создавался как ведущий орган поддержания мира и безопасности в мире и в составе ООН, многих стран просто не было. Сегодня абсолютно новая атмосфера и новые условия", - подчеркнул замглавы МИД.
Дискуссии о реформе Совбеза ООН идут с начала 90-х годов. Египет, Алжир, Уганда, Мадагаскар, Того и другие страны в последние годы заявляли о своей поддержке позиции Африканского союза по этому вопросу, предусматривающей несколько требований, включая предоставление Африканскому континенту двух мест постоянных членов в расширенном составе Совбеза.