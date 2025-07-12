https://ria.ru/20250712/reforma-2028744125.html

Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН уже назрел, заявил Вершинин

Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН уже назрел, заявил Вершинин - РИА Новости, 12.07.2025

Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН уже назрел, заявил Вершинин

Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН действительно назрел, но для этого необходимо согласие подавляющего большинства государств - членов ООН, достигнутое... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:10:00+03:00

2025-07-12T13:10:00+03:00

2025-07-12T13:10:00+03:00

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сергей вершинин

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генеральная ассамблея оон

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ЖЕНЕВА, 12 июл - РИА Новости. Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН действительно назрел, но для этого необходимо согласие подавляющего большинства государств - членов ООН, достигнутое путем переговоров, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "В данном случае я могу сказать, что вопрос о реформировании СБ ООН обсуждается в Нью-Йорке уже очень давно. И это вопросы, которые действительно назрели. Мы считаем, что такие вещи, как реформирование СБ во всех этих кластерах, о которых речь идет, потому что речь идет не только о составе СБ, а еще о вето, о соотношении того, что обсуждается и решается в СБ и в Генассамблее, это комплексные вопросы. И с этим, мы считаем, надо быть очень внимательными, потому что фактически важно сделать лучше, а не хуже", - сказал он. Вершинин добавил, что РФ исходит из того, что такие решения требуют консенсуса стран - членов ООН или согласия подавляющего большинства. Но пока этого нет. "Мы говорим и выступаем все эти годы за то, чтобы такое согласие было достигнуто в ходе переговоров. И чтобы, естественно, это коснулось и состава Совета Безопасности, где, мы считаем, надо предусмотреть увеличение представленности стран Азии, Африки, Латинской Америки, но в первую очередь Африки, потому что в то время, когда Совет Безопасности создавался как ведущий орган поддержания мира и безопасности в мире и в составе ООН, многих стран просто не было. Сегодня абсолютно новая атмосфера и новые условия", - подчеркнул замглавы МИД. Дискуссии о реформе Совбеза ООН идут с начала 90-х годов. Египет, Алжир, Уганда, Мадагаскар, Того и другие страны в последние годы заявляли о своей поддержке позиции Африканского союза по этому вопросу, предусматривающей несколько требований, включая предоставление Африканскому континенту двух мест постоянных членов в расширенном составе Совбеза.

https://ria.ru/20250711/feyk-2028594333.html

https://ria.ru/20250712/memorandum-2028741462.html

африка

россия

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в мире, африка, россия, женева (город), сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон, африканский союз