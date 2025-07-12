https://ria.ru/20250712/pvo-2028777652.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:18:00+03:00
2025-07-12T17:18:00+03:00
2025-07-12T17:19:00+03:00
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого июля 2025 года в период с 15.15 мск до 16.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью