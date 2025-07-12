https://ria.ru/20250712/pvo-2028732357.html
В Белгородской области сбили три беспилотника
В Белгородской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025
В Белгородской области сбили три беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:39:00+03:00
2025-07-12T10:39:00+03:00
2025-07-12T10:40:00+03:00
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого июля 2025 года в период с 08.50 мск до 09.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250712/bpla-2028722327.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили три беспилотника
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области