https://ria.ru/20250712/pvo-2028602581.html

"На грани". Киев нашел необычный способ защититься от российских атак

"На грани". Киев нашел необычный способ защититься от российских атак - РИА Новости, 12.07.2025

"На грани". Киев нашел необычный способ защититься от российских атак

"Если они действительно отправят нам десять ракет, это будет идиотская шутка", — приводит британская The Times реакцию украинского офицера на заявление Дональда РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

lockheed martin

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027097004_0:173:1081:781_1920x0_80_0_0_36e3a83ee6a3f1e9bde2e243180f515a.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Давид Нармания. "Если они действительно отправят нам десять ракет, это будет идиотская шутка", — приводит британская The Times реакцию украинского офицера на заявление Дональда Трампа. Американский президент снял эмбарго с поставок вооружений ВСУ, но пообещал лишь несколько перехватчиков. Между тем киевский режим испытывает критическую потребность в ПВО. Почему Зеленский и его спонсоры не могут решить эту проблему — в материале РИА Новости.Рекорд за рекордомНа этой неделе российские войска установили очередной рекорд: в ночь на среду цели на Украине, если верить ВСУ, поражали 728 беспилотников и 13 ракет, включая шесть "Кинжалов". С такими атаками киевский режим еще не сталкивался.Били в основном по военным аэродромам. В первую очередь — в Луцке. Кроме того, все чаще российские дроны поражают здания ТЦК, причем на Украине этому радуются: даже в самых "патриотичных" телеграм-каналах хватает комментариев в духе "працюйте, браття" ("работайте, братья").Но для Киева проблема не в том, что Россия единоразово может запустить почти 750 дронов, а в регулярности подобных атак. Рекорды держатся от силы две недели.Как сообщает The New York Times со ссылкой на военных аналитиков, уже к осени дойдет до тысячи. А ПВО и сейчас не справляется — даже на самых приоритетных для киевского режима объектах. К примеру, в ночь на четверг после атаки возникли крупные пожары в столичном аэропорту Жуляны, на котором размещены системы Patriot.С миру по ниткеУкраинская ПВО представляла собой серьезную силу — ни в одном конфликте XX века ВВС и ракетные войска не сталкивались с таким противодействием. Сказывалось советское наследие: ВСУ, если верить СМИ, располагали 250 ЗРК С-300. Дополняли их, как отмечает американское издание The War Zone, 72 комплекса "Бук-М1". Также имелось шесть единиц "Тор-М".Однако, как сообщает военный эксперт Польского института международных отношений Марчин Пиотровски, уже к весне 2023 года Киев потерял порядка 80 С-300 и израсходовал большую часть из 5000 перехватчиков — ракеты для них производили только в РСФСР, а затем — в России. Для "Буков", правда, адаптировали западные RIM-7 Sea Sparrow.Впрочем, эти поставки были лишь дополнением к основной задаче Запада — полному переводу ВСУ на системы ПВО стран НАТО. США и европейские партнеры пытались закрыть небо над Украиной. К февралю 2025-го, как указывает IISS (Международный институт стратегических исследований), Киеву выделили следующее.ПВО дальнего радиуса действия:ПВО среднего радиуса действия:ПВО ближнего радиуса действия:Не исключено, что это не полный список. Тем не менее общая картина понятна.Что для чегоИз всего этого сбивать современные баллистические ракеты способны только Patriot и SAMP-T. С гиперзвуком еще хуже: киевский режим пока не представил доказательств хотя бы одного случая поражения. А ПВО среднего и ближнего радиуса эффективны лишь против крылатых ракет и БПЛА.Еще ВСУ получили полсотни зенитных установок Gepard и множество ПЗРК, в частности Stinger и Mistral. Они также могут сбивать беспилотники.Однако в Киеве признают, что у мобильных огневых групп, которые как раз и используют ПЗРК наряду с крупнокалиберными пулеметами, теперь трудности. Как утверждает украинский эксперт Серей Бескрестнов, с некоторых пор российские дроны до захода на цель идут на высоте от двух до четырех километров и там их достать крайне сложно."Сырский дает эффективность в 40 процентов, я бы назвал значительно меньше: 20. Скорее всего, главком имел в виду статистику более общую, за долгий промежуток времени. А я смотрю, что происходит сейчас", — приводит его слова УНИАН.Еще один важный эшелон украинской ПВО — самолеты и вертолеты. Тут большие потери. Как минимум три F-16 либо уничтожены из-за огня по своим, либо поражены обломками беспилотников."Сбивать с помощью F-16 российские дроны — это примерно так же, как забивать гвозди микроскопом. Возможно, но микроскоп предназначен для другого", — возмущается украинский военный эксперт Роман Свитан.Слишком мало и слишком дорогоПоставки систем Patriot под вопросом. И дело не только в нежелании Трампа делиться собственным ракетным зонтиком с Зеленским."В июне российская оборонная промышленность произвела порядка 195 единиц стратегических ракетных комплексов. В том числе 60-70 баллистических "Искандер-М", 10-15 гиперзвуковых "Кинжалов" и 60-63 крылатых Х-101", — отмечает эксперт американского Центра анализа европейской политики Джордж Джанджалия.Запад, по его сведениям, сильно отстает. За весь этот год в Lockheed Martin планируют изготовить 600 PAC-3 MSE для Patriot. Можно добавить еще 30 из Японии, но все равно Россия делает ракет в разы больше, чем спонсоры Киева — перехватчиков.К тому же каждая PAC-3 стоит четыре миллиона долларов."Результат предсказуем. Перехват шести "Искандеров" требует 12-18 PAC-3. Это 48-72 миллиона, что вдвое превышает ежемесячные затраты России на производство баллистических ракет", — указывает эксперт.Новая надеждаЕще год назад Зеленский жаловался: Украина располагает лишь четвертью необходимой ПВО. На пресс-конференции в четверг он сообщил, что нашел выход."Мы можем сбивать даже 1000 российских дронов — у нас есть решение", — сказал глава киевского режима.Речь идет о БПЛА-перехватчиках. По словам Зеленского, их уже применяли во время атаки в ночь на 9 июля и они поразили воздушные цели.Правда, это опровергла нардеп Марьяна Безуглая."Господин президент, а откуда они берутся? Умеров (министр обороны Украины. — Прим. ред.) вам соврал, что покупает дроны-перехватчики. Только сейчас пошли маленькие, пробные контракты. Немножечко. Законтрактованные дроны еще НИЧЕГО не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принудительно, со скандалами. <...> Дроны-перехватчики сбили уже много "Гераней", но они не были закуплены Минобороны, читайте внимательно", — заявила она.Ну и конечно, Зеленский не мог не упомянуть западное финансирование этих БПЛА.Однако администрация Трампа не спешит тратиться на Украину, а Европа никак не согласует новые пакеты помощи. Россия же наращивает ударный потенциал.Поэтому Киеву придется искать деньги и производственные мощности для выпуска наследника "Байрактаров", "Джавелинов", "Пэтриотов", "Леопардов" и прочей техники, которая сменяла друг друга в роли "оружия победы" ВСУ. Опыт подсказывает, что БПЛА-перехватчики в этом качестве тоже продержатся недолго.

https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, lockheed martin , зрк с-300, f-16, вооруженные силы рф