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Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина - РИА Новости, 12.07.2025
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13:47 12.07.2025 (обновлено: 14:33 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/putin-2028747196.html
Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина
Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина. РИА Новости, 12.07.2025
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кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
в мире
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ВОНСАН, 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина."Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", — сказал Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.Накануне глава российского МИД прибыл в Северную Корею с визитом. Он проводит переговоры с руководством страны.На встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Лавров обсудил вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов. Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР. Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:Позже российский министр отправится в Китай.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html
https://ria.ru/20250702/zapad-2026625828.html
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Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном
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кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, в мире
КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире
Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина

Путин в послании Ким Чен Ыну выразил надежду на продолжение контактов

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ВОНСАН, 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина.
«
"Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", — сказал Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.
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На встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Лавров обсудил вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов.
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Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР. Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:
  • Москва не воспринимает всерьез попытки создания "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", это фантазии.
  • Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии инфраструктуры НАТО, согласны в необходимости создания надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности в АТР.
  • Россия предостерегает Вашингтон, Сеул и Токио от злоупотребления своими союзническими связями.
  • Москва понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу.
  • Сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове.
  • Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.
  • Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение.
Позже российский министр отправится в Китай.
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КНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВладимир ПутинВ мире
 
 
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