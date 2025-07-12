https://ria.ru/20250712/putin-2028747196.html

Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина

Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:47:00+03:00

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2025-07-12T14:33:00+03:00

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин

в мире

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ВОНСАН, 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина."Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", — сказал Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.Накануне глава российского МИД прибыл в Северную Корею с визитом. Он проводит переговоры с руководством страны.На встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Лавров обсудил вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов. Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР. Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:Позже российский министр отправится в Китай.

https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html

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Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном 2025-07-12T13:47 true PT5M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, в мире