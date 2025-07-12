Лавров передал Ким Чен Ыну послание Путина
Путин в послании Ким Чен Ыну выразил надежду на продолжение контактов
Читать ria.ru в
ВОНСАН, 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина.
«
"Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", — сказал Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.
Накануне глава российского МИД прибыл в Северную Корею с визитом. Он проводит переговоры с руководством страны.
На встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Лавров обсудил вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов.
Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР. Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:
- Москва не воспринимает всерьез попытки создания "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", это фантазии.
- Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии инфраструктуры НАТО, согласны в необходимости создания надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности в АТР.
- Россия предостерегает Вашингтон, Сеул и Токио от злоупотребления своими союзническими связями.
- Москва понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу.
- Сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове.
- Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.
- Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение.
Позже российский министр отправится в Китай.