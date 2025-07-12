Рейтинг@Mail.ru
"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 12.07.2025 (обновлено: 14:47 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html
"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине
"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 12.07.2025
"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине
Владимир Путин готов к тому, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Москвы, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:48:00+03:00
2025-07-12T14:47:00+03:00
москва
в мире
дональд трамп
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин готов к тому, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Москвы, пишет американская газета The New York Times."Он готов к тому, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции, поскольку последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России", — говорится в статье.Путин никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться политика Вашингтона в отношении Москвы, и российское руководство всегда готовилось к худшему, утверждает автор со ссылкой на источник.Накануне Трамп пообещал в понедельник, 14 июля, выступить с важным заявлением по России, но раскрыть подробности отказался. Он также заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых антироссийских санкциях будет полностью зависеть от его собственного решения. В Кремле отметили, что спокойно относятся к смене риторики главы Белого дома.
https://ria.ru/20250712/karlson-2028718241.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире, дональд трамп, владимир путин, россия
Москва, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия
"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине

NYT: Путин готов к возможному введению Трампом новых антироссийских санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин готов к тому, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Москвы, пишет американская газета The New York Times.
"Он готов к тому, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции, поскольку последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России", — говорится в статье.
Путин никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться политика Вашингтона в отношении Москвы, и российское руководство всегда готовилось к худшему, утверждает автор со ссылкой на источник.
Накануне Трамп пообещал в понедельник, 14 июля, выступить с важным заявлением по России, но раскрыть подробности отказался. Он также заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых антироссийских санкциях будет полностью зависеть от его собственного решения. В Кремле отметили, что спокойно относятся к смене риторики главы Белого дома.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ
Вчера, 06:21
 
МоскваВ миреДональд ТрампВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала