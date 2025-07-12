https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html

"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине

"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 12.07.2025

"Он готов". В США сделали неожиданный вывод о Путине

Владимир Путин готов к тому, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Москвы, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:48:00+03:00

2025-07-12T08:48:00+03:00

2025-07-12T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин готов к тому, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Москвы, пишет американская газета The New York Times."Он готов к тому, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции, поскольку последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России", — говорится в статье.Путин никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться политика Вашингтона в отношении Москвы, и российское руководство всегда готовилось к худшему, утверждает автор со ссылкой на источник.Накануне Трамп пообещал в понедельник, 14 июля, выступить с важным заявлением по России, но раскрыть подробности отказался. Он также заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых антироссийских санкциях будет полностью зависеть от его собственного решения. В Кремле отметили, что спокойно относятся к смене риторики главы Белого дома.

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