https://ria.ru/20250712/pushkov-2028710306.html

Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России

Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России - РИА Новости, 12.07.2025

Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России

Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:51:00+03:00

2025-07-12T02:51:00+03:00

2025-07-12T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил, что в случае его принятия проект нанесет значительный ущерб торгово-экономическим интересам самих США, так как цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до 100 долларов за баррель, что скажется на Штатах.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. "Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь. Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, - один из главных вопросов июля", - написал Пушков в Telegram-канале. Реализация этого сценария, по словам Пушкова, может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель, что сильно скажется на положении дел в самих США. "Трамп в этом нисколько не заинтересован", - отметил он. Еще одной, но уже теоретической угрозой для мировых цен Пушков называл ситуацию с блокировкой Иранов Ормузского пролива в случае возобновления войны против него со стороны Израиля при участии США. Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России

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https://ria.ru/20250708/pushkov-2028034510.html

https://ria.ru/20250625/pushkov-2025468728.html

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цены на нефть, сша, россия, иран, дональд трамп, алексей пушков, еврокомиссия, санкции в отношении россии