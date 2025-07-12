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Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России - РИА Новости, 12.07.2025
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02:51 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/pushkov-2028710306.html
Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России
Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России - РИА Новости, 12.07.2025
Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России
Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:51:00+03:00
2025-07-12T02:51:00+03:00
цены на нефть
сша
россия
иран
дональд трамп
алексей пушков
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил, что в случае его принятия проект нанесет значительный ущерб торгово-экономическим интересам самих США, так как цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до 100 долларов за баррель, что скажется на Штатах.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. "Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь. Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, - один из главных вопросов июля", - написал Пушков в Telegram-канале. Реализация этого сценария, по словам Пушкова, может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель, что сильно скажется на положении дел в самих США. "Трамп в этом нисколько не заинтересован", - отметил он. Еще одной, но уже теоретической угрозой для мировых цен Пушков называл ситуацию с блокировкой Иранов Ормузского пролива в случае возобновления войны против него со стороны Израиля при участии США. Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250614/pushkov-2022790736.html
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цены на нефть, сша, россия, иран, дональд трамп, алексей пушков, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Цены на нефть, США, Россия, Иран, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Пушков оценил проект о пошлинах в отношении экспортеров нефти из России

Пушков: проект о пошлинах на экспортеров нефти из России нанесет ущерб США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил, что в случае его принятия проект нанесет значительный ущерб торгово-экономическим интересам самих США, так как цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до 100 долларов за баррель, что скажется на Штатах.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
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"Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь. Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, - один из главных вопросов июля", - написал Пушков в Telegram-канале.
Реализация этого сценария, по словам Пушкова, может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель, что сильно скажется на положении дел в самих США.
"Трамп в этом нисколько не заинтересован", - отметил он.
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Еще одной, но уже теоретической угрозой для мировых цен Пушков называл ситуацию с блокировкой Иранов Ормузского пролива в случае возобновления войны против него со стороны Израиля при участии США.
Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России
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Цены на нефтьСШАРоссияИранДональд ТрампАлексей ПушковЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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