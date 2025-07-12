Протестующие перекрыли бульвар в центре Белграда
В центре Белграда протестующие перекрыли крупнейший бульвар Краля Александра
© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста в центре Белграда, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли вечером в субботу крупнейший бульвар Краля Александра в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестке у здания юридического факультета Белградского университета около 19.00 (20.00 мск) протестующие полностью перекрыли движение автотранспорта и трамваев. Участники акции свистят в свистки, скандируют "Выборы, выборы!", развернули плакат "Машиностроители (студенты - ред.) против машинерии (властей - ред.)". Дорожная полиция не вмешивается и перенаправляет подъезжающие автомобили. Также демонстранты перекрыли въезд на Бранков мост в центре столицы Сербии.
Сербские студенты перекрыли площадь в центре Белграда
28 июня, 19:18
Полиция Сербии не задержала ни одного демонстранта и подала лишь шесть заявлений об административных правонарушениях на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на субботу.
Власти Сербии неоднократно заявляли о снижении числа участников протестных акций и крахе "цветной революции". Президент Александр Вучич в субботу сказал журналистам на осмотре строительства моста через Дунай, что протестное движение "унесло ветром".
Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.