https://ria.ru/20250712/protest-2028807739.html

Протестующие перекрыли бульвар в центре Белграда

Протестующие перекрыли бульвар в центре Белграда - РИА Новости, 12.07.2025

Протестующие перекрыли бульвар в центре Белграда

Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли вечером в субботу крупнейший бульвар Краля Александра в центре Белграда, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:42:00+03:00

2025-07-12T20:42:00+03:00

2025-07-12T20:47:00+03:00

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белградский университет

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БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли вечером в субботу крупнейший бульвар Краля Александра в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. На перекрестке у здания юридического факультета Белградского университета около 19.00 (20.00 мск) протестующие полностью перекрыли движение автотранспорта и трамваев. Участники акции свистят в свистки, скандируют "Выборы, выборы!", развернули плакат "Машиностроители (студенты - ред.) против машинерии (властей - ред.)". Дорожная полиция не вмешивается и перенаправляет подъезжающие автомобили. Также демонстранты перекрыли въезд на Бранков мост в центре столицы Сербии.Полиция Сербии не задержала ни одного демонстранта и подала лишь шесть заявлений об административных правонарушениях на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на субботу. Власти Сербии неоднократно заявляли о снижении числа участников протестных акций и крахе "цветной революции". Президент Александр Вучич в субботу сказал журналистам на осмотре строительства моста через Дунай, что протестное движение "унесло ветром". Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250628/serbiya-2026047589.html

https://ria.ru/20250707/serbija-2027596042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, дунай (река), белград (город), александр вучич, ана брнабич, белградский университет, беспорядки в белграде