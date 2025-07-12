https://ria.ru/20250712/primore-2028722152.html

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов - РИА Новости, 12.07.2025

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов

Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:13:00+03:00

2025-07-12T08:13:00+03:00

2025-07-12T08:13:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная железная дорога

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. "По предварительным данным, сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), все обстоятельства выясняются, информирует ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога