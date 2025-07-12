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В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов - РИА Новости, 12.07.2025
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08:13 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/primore-2028722152.html
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов - РИА Новости, 12.07.2025
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов
Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:13:00+03:00
2025-07-12T08:13:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. "По предварительным данным, сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), все обстоятельства выясняются, информирует ведомство.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов со щебнем

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.
"По предварительным данным, сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), все обстоятельства выясняются, информирует ведомство.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорога
 
 
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