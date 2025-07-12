https://ria.ru/20250712/prilepin-2028708282.html

В Москве прошла премьера фильма к юбилею писателя Прилепина

В Москве прошла премьера фильма к юбилею писателя Прилепина - РИА Новости, 12.07.2025

В Москве прошла премьера фильма к юбилею писателя Прилепина

Премьера документального фильма "Родня о Захаре" к 50-летию писателя Захара Прилепина прошла в "Синема Парке" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:55:00+03:00

2025-07-12T01:55:00+03:00

2025-07-12T01:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьера документального фильма "Родня о Захаре" к 50-летию писателя Захара Прилепина прошла в "Синема Парке" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Прилепину 7 июля исполнилось 50 лет. В мероприятии приняли участие Государственный Кремлевский духовой оркестр управления делами президента РФ, а также музыкальный коллектив "Лампасы". В съемках фильма приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, худрук Нового театра Эдуард Бояко, скрипач Петр Лундстрем и другие. "Книги (Прилепина - ред.) очень мужские. Это книги, написанные мужчиной, папой, мужем, гражданином своей страны, с очень такой активной гражданской жизненной позицией. Это очень читается между строк, когда автор описывает какие-то события, которые он переживал лично. Есть вещи, которые воспринимаются им как художником, которые он исследует, когда пишет, например, о Шолохове или о Соловках, о фактически проделанной работой как историка", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она добавила, что подобного в литературе и современном кинематографе действительно не хватает. Народный артист РФ Владимир Машков отметил, что Прилепин является человеком, который пишет о том, что он знает и чувствует. А Карен Шахназаров признался, что внутренняя принципиальность писателя-юбиляра подкупает. "Художник без идеи - это вообще не художник. У художника должна быть идея. Прежде всего, у художника она должна быть. Она вообще желательно у всех должна присутствовать. Но у Захара она, безусловно, есть", - заключил Карен Шахназаров.

https://ria.ru/20250711/medinskij-2028695818.html

https://ria.ru/20250711/simonjan-2028694023.html

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россия, москва, соловки, захар прилепин, карен шахназаров, ольга любимова, мосфильм