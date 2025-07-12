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Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде - РИА Новости, 12.07.2025
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00:20 12.07.2025 (обновлено: 07:28 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/prichina-2028703634.html
Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде
Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде - РИА Новости, 12.07.2025
Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде
Крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося в Индии в прошлом месяце, произошло вскоре после отключения подачи топлива в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T00:20:00+03:00
2025-07-12T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося в Индии в прошлом месяце, произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели по неопределенной причине вскоре после взлета, что вызвало неразбериху в кабине пилотов, следует из предварительного расследования крушения.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на должностные источники в США сообщила, что расследование авиакатастрофы, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, но, скорее, указывает на ошибку пилотов, "Самолет достиг максимальной зарегистрированной скорости ... и сразу же после этого выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 отключились... На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил (Выключатели. — Прим. Ред.). Второй пилот ответил, что он этого не делал", — говорится в опубликованном в пятницу отчете. Отмечается, что это произошло за несколько минут до крушения. В отчете говорится, что один из двигателей удалось перезапустить, однако это не смогло остановить резкое снижение скорости самолета. При этом в зоне полета лайнера не наблюдалось птиц, которые могли попасть в двигатель и спровоцировать аварию.Кроме того, в отчете сообщается, что в результате катастрофы уцелел только один черный ящик. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.
https://ria.ru/20250711/rassledovanie-2028475784.html
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в мире, индия, сша, лондон, air india
В мире, Индия, США, Лондон, Air India
Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде

Крушение самолета Air India произошло вскоре после отключения подачи топлива

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося в Индии в прошлом месяце, произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели по неопределенной причине вскоре после взлета, что вызвало неразбериху в кабине пилотов, следует из предварительного расследования крушения.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на должностные источники в США сообщила, что расследование авиакатастрофы, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, но, скорее, указывает на ошибку пилотов,
Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
СМИ: расследование крушения Boeing в Индии указывает на ошибку пилотов
Вчера, 03:58
"Самолет достиг максимальной зарегистрированной скорости ... и сразу же после этого выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 отключились... На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил (Выключатели. — Прим. Ред.). Второй пилот ответил, что он этого не делал", — говорится в опубликованном в пятницу отчете.
Отмечается, что это произошло за несколько минут до крушения. В отчете говорится, что один из двигателей удалось перезапустить, однако это не смогло остановить резкое снижение скорости самолета. При этом в зоне полета лайнера не наблюдалось птиц, которые могли попасть в двигатель и спровоцировать аварию.
Кроме того, в отчете сообщается, что в результате катастрофы уцелел только один черный ящик.
Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.
Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Власти рассматривают возможность саботажа при крушении Boeing в Индии
30 июня, 11:12
 
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