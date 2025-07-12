https://ria.ru/20250712/prichina-2028703634.html

Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде

Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде - РИА Новости, 12.07.2025

Названа причина крушения самолета Air India в Ахмедабаде

Крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося в Индии в прошлом месяце, произошло вскоре после отключения подачи топлива в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:20:00+03:00

2025-07-12T00:20:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося в Индии в прошлом месяце, произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели по неопределенной причине вскоре после взлета, что вызвало неразбериху в кабине пилотов, следует из предварительного расследования крушения.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на должностные источники в США сообщила, что расследование авиакатастрофы, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, но, скорее, указывает на ошибку пилотов, "Самолет достиг максимальной зарегистрированной скорости ... и сразу же после этого выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 отключились... На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил (Выключатели. — Прим. Ред.). Второй пилот ответил, что он этого не делал", — говорится в опубликованном в пятницу отчете. Отмечается, что это произошло за несколько минут до крушения. В отчете говорится, что один из двигателей удалось перезапустить, однако это не смогло остановить резкое снижение скорости самолета. При этом в зоне полета лайнера не наблюдалось птиц, которые могли попасть в двигатель и спровоцировать аварию.Кроме того, в отчете сообщается, что в результате катастрофы уцелел только один черный ящик. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.

https://ria.ru/20250711/rassledovanie-2028475784.html

https://ria.ru/20250630/vlasti-2026236207.html

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