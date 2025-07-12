https://ria.ru/20250712/prezident-2028823196.html

Президент Туркмении освободил от должности главу "Туркменхимии"

Президент Туркмении освободил от должности главу "Туркменхимии" - РИА Новости, 12.07.2025

Президент Туркмении освободил от должности главу "Туркменхимии"

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в руководстве двух из пяти велаятов (областей) страны и освободил от должности главу... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:59:00+03:00

2025-07-12T23:59:00+03:00

2025-07-12T23:59:00+03:00

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туркмения

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АШХАБАД, 12 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в руководстве двух из пяти велаятов (областей) страны и освободил от должности главу государственного концерна "Туркменхимия", сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Соответствующие указы глава государства подписал на расширенном заседании правительства. Руководителем Марыйского велаята вместо Бегенчмырата Оразова назначен Довранберди Аннабердиев. Примечательно, что Аннабердиев уже занимал этот пост ранее, однако в июле 2023 года был освобожден от должности "за допущенные в работе серьёзные недостатки". Тогда его сменил Оразов, который руководил областью в течение двух лет. Лебапский велаят возглавил председатель Государственного комитета водного хозяйства Дурды Генджиев, который будет совмещать оба поста. Он сменил на этой должности Максата Аннанепесова. Кроме того, Бердымухамедов освободил от должности председателя "Туркменхимии" Доврангелди Сапбаева также "за допущенные в работе серьёзные недостатки". Временное исполнение обязанностей главы концерна возложено на Тангрыгулы Атаева, который ранее был заместителем руководителя. Туркмения административно разделена на пять велаятов: Ахалский, Балканский, Дашогузский, Лебапский и Марыйский.

https://ria.ru/20250712/turkmenistan-2028819535.html

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в мире, туркмения, сердар бердымухамедов