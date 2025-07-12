На границе Сирии с Турцией закрыли КПП из-за лесных пожаров
Al Watan: КПП "Кесаб" на сирийско-турецкой границе закрыт из-за лесных пожаров
КПП "Кесаб" на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Власти Сирии объявили о закрытии контрольно-пропускного пункта "Кесаб" на границе с Турцией в связи с распространением лесных пожаров в провинции Латакия, сообщает сирийская газета Al Watan.
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"Главное управление сирийских наземных и морских пограничных пунктов сообщило, что в связи с распространением лесных пожаров в горах у побережья и их приближением к пограничной стене пропускной пункт "Кесаб" временно закрыт для граждан", - пишет издание.
В то же время КПП будет оставаться открытым для спецтехники пожарных расчетов и турецких гуманитарных организаций, которые оказывают содействие в борьбе с огнем в сельской местности провинции Латакия, отмечается в публикации.
В операции по тушению пожаров задействовано более 150 бригад сирийской гражданской обороны, пожарные подразделения, команды из различных министерств, а также волонтеры. Общими силами используется около 300 единиц пожарной техники и десятки вспомогательных машин. Кроме того, помощь оказывают наземные подразделения из Турции и Иордании, а в ближайшие часы ожидается прибытие команд из Ирака.
Пожары начались 2 июля в северной части Латакии, охватив деревни Тафтахия и Касталь-Мааф, а затем распространились на соседние населенные пункты и природный заповедник Фарнак - крупнейший лесной массив в Сирии. По данным сирийских властей на пятницу, пожары охватили площадь более 15 тысяч гектаров, в результате пожаров пострадали около 5 тысяч человек, были эвакуированы семь деревень на севере провинции Латакия.
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