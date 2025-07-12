https://ria.ru/20250712/pozhary-2028822736.html

На границе Сирии с Турцией закрыли КПП из-за лесных пожаров

На границе Сирии с Турцией закрыли КПП из-за лесных пожаров - РИА Новости, 12.07.2025

На границе Сирии с Турцией закрыли КПП из-за лесных пожаров

Власти Сирии объявили о закрытии контрольно-пропускного пункта "Кесаб" на границе с Турцией в связи с распространением лесных пожаров в провинции Латакия,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:50:00+03:00

2025-07-12T23:50:00+03:00

2025-07-12T23:50:00+03:00

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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Власти Сирии объявили о закрытии контрольно-пропускного пункта "Кесаб" на границе с Турцией в связи с распространением лесных пожаров в провинции Латакия, сообщает сирийская газета Al Watan. "Главное управление сирийских наземных и морских пограничных пунктов сообщило, что в связи с распространением лесных пожаров в горах у побережья и их приближением к пограничной стене пропускной пункт "Кесаб" временно закрыт для граждан", - пишет издание. В то же время КПП будет оставаться открытым для спецтехники пожарных расчетов и турецких гуманитарных организаций, которые оказывают содействие в борьбе с огнем в сельской местности провинции Латакия, отмечается в публикации. В субботу на помощь в тушении лесных пожаров в Сирию прибыли бригады спасателей из Катара, которые окажут содействие работающим на месте уже несколько дней сирийским, турецким и иорданским коллегам. В операции по тушению пожаров задействовано более 150 бригад сирийской гражданской обороны, пожарные подразделения, команды из различных министерств, а также волонтеры. Общими силами используется около 300 единиц пожарной техники и десятки вспомогательных машин. Кроме того, помощь оказывают наземные подразделения из Турции и Иордании, а в ближайшие часы ожидается прибытие команд из Ирака. Пожары начались 2 июля в северной части Латакии, охватив деревни Тафтахия и Касталь-Мааф, а затем распространились на соседние населенные пункты и природный заповедник Фарнак - крупнейший лесной массив в Сирии. По данным сирийских властей на пятницу, пожары охватили площадь более 15 тысяч гектаров, в результате пожаров пострадали около 5 тысяч человек, были эвакуированы семь деревень на севере провинции Латакия.

https://ria.ru/20250704/turtsija-2027154982.html

https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латакия (город), сирия, турция