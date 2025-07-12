https://ria.ru/20250712/pozhar-2028804511.html

Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров

Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров - РИА Новости, 12.07.2025

Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров

Площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров, сообщили в ГУ МЧС республики. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:06:00+03:00

2025-07-12T20:06:00+03:00

2025-07-12T20:18:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров, сообщили в ГУ МЧС республики.Ранее в субботу сообщалось, что авиация привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского района."Общая площадь 40 гектаров", - сообщили в МЧС.Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 метров в секунду, угроза населённому пункту отсутствует. На месте работает МТ-ЛБ (гусеничный транспортёр-тягач).Для ликвидации ландшафтного пожара привлечено около 400 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолёты. В МЧС сообщили, что на помощь крымским спасателям выехали сотрудники МЧС Севастополя с тремя автоцистернамиРанее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.

https://ria.ru/20250711/moskva-2028698641.html

республика крым

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым, севастополь