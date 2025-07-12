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Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров
Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров - РИА Новости, 12.07.2025
Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров
Площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров, сообщили в ГУ МЧС республики. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:06:00+03:00
2025-07-12T20:06:00+03:00
2025-07-12T20:18:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров, сообщили в ГУ МЧС республики.Ранее в субботу сообщалось, что авиация привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского района."Общая площадь 40 гектаров", - сообщили в МЧС.Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 метров в секунду, угроза населённому пункту отсутствует. На месте работает МТ-ЛБ (гусеничный транспортёр-тягач).Для ликвидации ландшафтного пожара привлечено около 400 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолёты. В МЧС сообщили, что на помощь крымским спасателям выехали сотрудники МЧС Севастополя с тремя автоцистернамиРанее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым, севастополь
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Крым, Севастополь
Площадь пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров
Пожар в Симферопольском районе тушат около 400 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров, сообщили в ГУ МЧС республики.
Ранее в субботу сообщалось, что авиация привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского района.
"Общая площадь 40 гектаров", - сообщили в МЧС.
Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 метров в секунду, угроза населённому пункту отсутствует. На месте работает МТ-ЛБ (гусеничный транспортёр-тягач).
Для ликвидации ландшафтного пожара привлечено около 400 человек и 75 единиц техники, в том числе вертолёты. В МЧС сообщили, что на помощь крымским спасателям выехали сотрудники МЧС Севастополя с тремя автоцистернами
Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.