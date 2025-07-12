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В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар - РИА Новости, 12.07.2025
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар
Авиация МЧС России привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:18:00+03:00
2025-07-12T18:18:00+03:00
2025-07-12T18:18:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского района, сообщили в ГУ МЧС республики. "В селе Прудовое Симферопольского района горит лесная подстилка и сухая растительность в 2 километрах от населенного пункта на общей площади 21 гектаров…. Привлечено два вертолета МЧСРоссии. Уже произведено четыре сброса, 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища", - говорится в сообщении МЧС.Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 метров в секунду , угроза населённому пункту отсутствует. На месте работает МТ-ЛБ (гусеничный транспортёр-тягач). Общая предварительная площадь 21 гектаров, из них: один гектар лесной подстилки, 20 гектаров сухой растительности, сообщили в ведомстве Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 114 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России 74 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе вертолёт МИ-8 МЧС России. Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.
https://ria.ru/20250702/pozhar-2026768241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар
В Крыму на площади 21 га загорелась лесная подстилка и сухая растительность