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В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар - РИА Новости, 12.07.2025
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18:18 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/pozhar-2028788705.html
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар - РИА Новости, 12.07.2025
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар
Авиация МЧС России привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:18:00+03:00
2025-07-12T18:18:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского района, сообщили в ГУ МЧС республики. &quot;В селе Прудовое Симферопольского района горит лесная подстилка и сухая растительность в 2 километрах от населенного пункта на общей площади 21 гектаров…. Привлечено два вертолета МЧСРоссии. Уже произведено четыре сброса, 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища&quot;, - говорится в сообщении МЧС.Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 метров в секунду , угроза населённому пункту отсутствует. На месте работает МТ-ЛБ (гусеничный транспортёр-тягач). Общая предварительная площадь 21 гектаров, из них: один гектар лесной подстилки, 20 гектаров сухой растительности, сообщили в ведомстве Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 114 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России 74 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе вертолёт МИ-8 МЧС России. Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.
https://ria.ru/20250702/pozhar-2026768241.html
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происшествия, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар

В Крыму на площади 21 га загорелась лесная подстилка и сухая растительность

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиВертолет МЧС России во время ликвидации пожара
Вертолет МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Вертолет МЧС России во время ликвидации пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского района, сообщили в ГУ МЧС республики.
«

"В селе Прудовое Симферопольского района горит лесная подстилка и сухая растительность в 2 километрах от населенного пункта на общей площади 21 гектаров…. Привлечено два вертолета МЧСРоссии. Уже произведено четыре сброса, 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища", - говорится в сообщении МЧС.

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Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 метров в секунду , угроза населённому пункту отсутствует. На месте работает МТ-ЛБ (гусеничный транспортёр-тягач).
Общая предварительная площадь 21 гектаров, из них: один гектар лесной подстилки, 20 гектаров сухой растительности, сообщили в ведомстве
Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 114 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России 74 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе вертолёт МИ-8 МЧС России.
Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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