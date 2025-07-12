https://ria.ru/20250712/pozhar-2028788705.html

В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар

В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар - РИА Новости, 12.07.2025

В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар

Авиация МЧС России привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:18:00+03:00

2025-07-12T18:18:00+03:00

2025-07-12T18:18:00+03:00

происшествия

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Авиация МЧС России привлечена для ликвидации ландшафтного пожара в Крыму, который распространился на площади 21 гектара рядом с селом Прудовое Симферопольского района, сообщили в ГУ МЧС республики. "В селе Прудовое Симферопольского района горит лесная подстилка и сухая растительность в 2 километрах от населенного пункта на общей площади 21 гектаров…. Привлечено два вертолета МЧСРоссии. Уже произведено четыре сброса, 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища", - говорится в сообщении МЧС.Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 метров в секунду , угроза населённому пункту отсутствует. На месте работает МТ-ЛБ (гусеничный транспортёр-тягач). Общая предварительная площадь 21 гектаров, из них: один гектар лесной подстилки, 20 гектаров сухой растительности, сообщили в ведомстве Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 114 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России 74 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе вертолёт МИ-8 МЧС России. Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.

https://ria.ru/20250702/pozhar-2026768241.html

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россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш