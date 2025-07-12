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США сократили объем поставок Украине на 90 процентов, заявил депутат - РИА Новости, 12.07.2025
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11:08 12.07.2025 (обновлено: 11:13 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/postavki-2028734975.html
США сократили объем поставок Украине на 90 процентов, заявил депутат
США сократили объем поставок Украине на 90 процентов, заявил депутат - РИА Новости, 12.07.2025
США сократили объем поставок Украине на 90 процентов, заявил депутат
США выделили только 300 миллионов долларов из обещанных 3,8 миллиарда, что составляет менее 10% от согласованного объема, заявил находящийся в СИЗО по обвинению РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:08:00+03:00
2025-07-12T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США выделили только 300 миллионов долларов из обещанных 3,8 миллиарда, что составляет менее 10% от согласованного объема, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Александр Дубинский. Владимир Зеленский в пятницу вечером заявил, что все военные поставки Украине возобновлены, не уточнив, какие конкретно. "Смотрите, как работает "перемога" ("победа" - ред.) с военной помощью из США. Ее перекрыли, чтобы Зеленский стал восприимчивее к тому, как видят дальнейшие переговоры с РФ из США. После получения соответствующих сигналов, помощь разморожена на 300 миллионов долларов, при этом общая сумма согласованных поставок была 3,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Депутат отметил, что возобновлены менее 10% поставок от возможного объема. Это сокращение поставок на 90%, подчеркнул он. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250711/postavki-2028637998.html
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в мире, украина, сша, россия, пит хегсет, владимир зеленский, министерство обороны сша, дональд трамп, нато, nbc
В мире, Украина, США, Россия, Пит Хегсет, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Дональд Трамп, НАТО, NBC
США сократили объем поставок Украине на 90 процентов, заявил депутат

Дубинский: США возобновили помощь Украине, сократив объем поставок на 90%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. США выделили только 300 миллионов долларов из обещанных 3,8 миллиарда, что составляет менее 10% от согласованного объема, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Александр Дубинский.
Владимир Зеленский в пятницу вечером заявил, что все военные поставки Украине возобновлены, не уточнив, какие конкретно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Сторонники Трампа голосовали не за поставки оружия, пишет Times
11 июля, 17:44
"Смотрите, как работает "перемога" ("победа" - ред.) с военной помощью из США. Ее перекрыли, чтобы Зеленский стал восприимчивее к тому, как видят дальнейшие переговоры с РФ из США. После получения соответствующих сигналов, помощь разморожена на 300 миллионов долларов, при этом общая сумма согласованных поставок была 3,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Депутат отметил, что возобновлены менее 10% поставок от возможного объема. Это сокращение поставок на 90%, подчеркнул он.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов
11 июля, 15:28
 
В миреУкраинаСШАРоссияПит ХегсетВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАДональд ТрампНАТОNBC
 
 
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