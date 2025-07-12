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Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2025

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, пишет финансово-деловая газета Sole24Ore. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:19:00+03:00

2025-07-12T14:19:00+03:00

2025-07-12T14:19:00+03:00

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РИМ, 12 июл - РИА Новости. Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, пишет финансово-деловая газета Sole24Ore. "Итальянское правительство готовит 12-й пакет помощи Украине. Недавно страна обязалась выделить 1 миллион евро на укрепление механизмов киберзащиты украинской гражданской цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщени. В середине мая МИД Италии сообщал, что Рим передал Украине военной и гуманитарной помощи на 2,5 миллиарда евро напрямую и через общие фонды Евросоюза. В то же время глава Минобороны Гуидо Крозетто сообщал, что Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около 3 миллиардов евро. Эти данные он привел в середине мая на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir, писала газета Fatto Quotidiano. Это же издание, говоря о новых поставках, сообщает, что Италия направит украинской Службе аэронавигационной информации пять радаров управления воздушным движением. Поставки стоимостью 12,5 миллионов евро обеспечит машиностроительный концерн Leonardo. При этом содержание будущего пакета находится на стадии обсуждения, пишет Fatto. "Однако дальнейшая поставка может привести к тому, что Италия окажется ниже порога", - приводит газета слова информированного источника, рассуждающего о минимальном объеме вооружений, который необходим стране для самообороны. Италия одобрила 11 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что Италия передала Киеву две батареи ПВО Samp-T. Еще местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли боеприпасы для этих батарей, а также 400 устаревших бронетранспортеров M-113. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250711/italija-2028702554.html

https://ria.ru/20250709/italiya-2028161177.html

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в мире, украина, италия, россия, сергей лавров, нато, гуидо крозетто