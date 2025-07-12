Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми
Полиция Индии нашла россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя детьми
© Фото : соцсетиСотрудники полиции Индии обнаружили россиянку двумя маленькими детьми в пещере, расположенной в штате Керала
© Фото : соцсети
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл - РИА Новости. Полиция Индии обнаружила в расположенной в штате Керала пещере 40-летнюю россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми, сообщило агентство PTI.
"Сорокалетняя россиянка Нина Кутина, известная под псевдонимом Мохи, и двое ее маленьких детей были спасены из отдаленной пещеры на холмах Раматирта в штате Карнатака, после того, как они прожили в почти полной изоляции почти две недели. Спасательная операция была проведена местной полицией во время обычного патрулирования в пятницу", - сообщили в субботу представители властей.
Приехавшая в Индию по деловой визе несколько лет назад россиянка отправилась из Гоа в прибрежный город Гокарна, известный своими религиозными и медитативными практиками. Увлеченная индуизмом и индийскими духовными традициями, она решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми - Прией шести лет и четырехлетней Амой.
Семья жила в пещере, окруженной густым лесом и крутым рельефом. Россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установив идол Рудры и проводя дни за молитвам и медитацией. Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.