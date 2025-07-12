https://ria.ru/20250712/politsiya-2028784943.html

Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми

Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми - РИА Новости, 12.07.2025

Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми

Полиция Индии обнаружила в расположенной в штате Керала пещере 40-летнюю россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми, сообщило агентство PTI. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:44:00+03:00

2025-07-12T17:44:00+03:00

2025-07-12T17:51:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл - РИА Новости. Полиция Индии обнаружила в расположенной в штате Керала пещере 40-летнюю россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми, сообщило агентство PTI. "Сорокалетняя россиянка Нина Кутина, известная под псевдонимом Мохи, и двое ее маленьких детей были спасены из отдаленной пещеры на холмах Раматирта в штате Карнатака, после того, как они прожили в почти полной изоляции почти две недели. Спасательная операция была проведена местной полицией во время обычного патрулирования в пятницу", - сообщили в субботу представители властей. Приехавшая в Индию по деловой визе несколько лет назад россиянка отправилась из Гоа в прибрежный город Гокарна, известный своими религиозными и медитативными практиками. Увлеченная индуизмом и индийскими духовными традициями, она решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми - Прией шести лет и четырехлетней Амой. Семья жила в пещере, окруженной густым лесом и крутым рельефом. Россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установив идол Рудры и проводя дни за молитвам и медитацией. Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.

https://ria.ru/20250709/puteshestviya-2028128658.html

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карнатака, керала, индия, в мире