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Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми - РИА Новости, 12.07.2025
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17:44 12.07.2025 (обновлено: 17:51 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/politsiya-2028784943.html
Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми
Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми - РИА Новости, 12.07.2025
Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми
Полиция Индии обнаружила в расположенной в штате Керала пещере 40-летнюю россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми, сообщило агентство PTI. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:44:00+03:00
2025-07-12T17:51:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл - РИА Новости. Полиция Индии обнаружила в расположенной в штате Керала пещере 40-летнюю россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми, сообщило агентство PTI. "Сорокалетняя россиянка Нина Кутина, известная под псевдонимом Мохи, и двое ее маленьких детей были спасены из отдаленной пещеры на холмах Раматирта в штате Карнатака, после того, как они прожили в почти полной изоляции почти две недели. Спасательная операция была проведена местной полицией во время обычного патрулирования в пятницу", - сообщили в субботу представители властей. Приехавшая в Индию по деловой визе несколько лет назад россиянка отправилась из Гоа в прибрежный город Гокарна, известный своими религиозными и медитативными практиками. Увлеченная индуизмом и индийскими духовными традициями, она решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми - Прией шести лет и четырехлетней Амой. Семья жила в пещере, окруженной густым лесом и крутым рельефом. Россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установив идол Рудры и проводя дни за молитвам и медитацией. Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.
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карнатака, керала, индия, в мире
Карнатака, Керала, Индия, В мире
Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми

Полиция Индии нашла россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя детьми

© Фото : соцсетиСотрудники полиции Индии обнаружили россиянку двумя маленькими детьми в пещере, расположенной в штате Керала
Сотрудники полиции Индии обнаружили россиянку двумя маленькими детьми в пещере, расположенной в штате Керала - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : соцсети
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июл - РИА Новости. Полиция Индии обнаружила в расположенной в штате Керала пещере 40-летнюю россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми, сообщило агентство PTI.
"Сорокалетняя россиянка Нина Кутина, известная под псевдонимом Мохи, и двое ее маленьких детей были спасены из отдаленной пещеры на холмах Раматирта в штате Карнатака, после того, как они прожили в почти полной изоляции почти две недели. Спасательная операция была проведена местной полицией во время обычного патрулирования в пятницу", - сообщили в субботу представители властей.
Приехавшая в Индию по деловой визе несколько лет назад россиянка отправилась из Гоа в прибрежный город Гокарна, известный своими религиозными и медитативными практиками. Увлеченная индуизмом и индийскими духовными традициями, она решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми - Прией шести лет и четырехлетней Амой.
Семья жила в пещере, окруженной густым лесом и крутым рельефом. Россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установив идол Рудры и проводя дни за молитвам и медитацией. Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.
Сергей Лекай - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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