https://ria.ru/20250712/politseyskiy-2028776020.html

В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона

В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 12.07.2025

В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона

Двадцатидевятилетний полицейский пострадал в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области, его доставляют в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:07:00+03:00

2025-07-12T17:07:00+03:00

2025-07-12T17:12:00+03:00

курская область

глушковский район

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двадцатидевятилетний полицейский пострадал в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня в результате атаки дрона в Глушковском районе при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги", - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн уточнил, что пострадавшего доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада "скорой" перевезёт его в Курскую областную больницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

глушковский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, глушковский район, происшествия