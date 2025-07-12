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В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 12.07.2025
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17:07 12.07.2025 (обновлено: 17:12 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/politseyskiy-2028776020.html
В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона
В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 12.07.2025
В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона
Двадцатидевятилетний полицейский пострадал в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области, его доставляют в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:07:00+03:00
2025-07-12T17:12:00+03:00
курская область
глушковский район
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двадцатидевятилетний полицейский пострадал в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня в результате атаки дрона в Глушковском районе при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги", - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн уточнил, что пострадавшего доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада "скорой" перевезёт его в Курскую областную больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
глушковский район
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курская область, глушковский район, происшествия
Курская область, Глушковский район, Происшествия
В Курской области полицейский пострадал при атаке дрона

В Глушковском районе Курской области полицейский пострадал при атаке дрона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двадцатидевятилетний полицейский пострадал в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня в результате атаки дрона в Глушковском районе при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что пострадавшего доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада "скорой" перевезёт его в Курскую областную больницу.
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