https://ria.ru/20250712/politico-2028764957.html

На карте мира может появиться новое государство

На карте мира может появиться новое государство - РИА Новости, 12.07.2025

На карте мира может появиться новое государство

В пригороде Парижа заключили соглашение о создании государства Новая Каледония, пишет издание Politico. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:56:00+03:00

2025-07-12T15:56:00+03:00

2025-07-12T20:39:00+03:00

politico

эммануэль макрон

новая каледония

в мире

париж

франция

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В пригороде Парижа заключили соглашение о создании государства Новая Каледония, пишет издание Politico."Соперничающие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, объявили в субботу утром о заключении соглашения о создании нового государства, частично зависимого от Франции", — говорится в материале.Отмечается, что группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который предоставит Новой Каледонии автономию.Соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Документ должен пройти через голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X подтвердил подписание "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории.В мае прошлого года в Новой Каледонии проходили ожесточенные акции протеста, организованные сторонниками независимости, против планируемой конституционной реформы во Франции, меняющей избирательное законодательство. Погибли 14 человек, ущерб от погромов превысил миллиард евро.Реформа, рассмотрение которой приостановили, предусматривала предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова — коренным населением из народа канаков, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон высказался в пользу нового статуса островов, а в сентябре принял в Париже сторонников и противников независимости архипелага. Три референдума о независимости островов закончились победой лоялистов.

https://ria.ru/20250613/frantsiya-2022564734.html

https://ria.ru/20250712/makron-2028734837.html

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politico, эммануэль макрон, новая каледония, в мире, париж, франция