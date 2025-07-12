Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 12.07.2025 (обновлено: 16:49 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/pismo-2028755169.html
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева - РИА Новости, 12.07.2025
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева
Посольство в Париже передало в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева, в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:42:00+03:00
2025-07-12T16:49:00+03:00
россия
москва
париж
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028158916_0:60:2776:1622_1920x0_80_0_0_deea5d8747425df6de0e9491c6392d89.jpg
ПАРИЖ, 12 июл — РИА Новости. Посольство в Париже передало в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева, в котором он просит Владимира Путина помочь с возвращением в Россию. "Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам", — сообщила дипмиссия в Telegram. В посольстве добавили, что поддерживают тесные связи с потомком знатного рода, и отметили его значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества.О том, что Шереметев написал письму Путину, СМИ сообщали на этой неделе. Граф заявил, что хочет переехать из Франции в Россию и перевезти имущество, в том числе свою коллекцию. Он отметил, что как старший потомок рода Шереметевых хочет исполнить последнюю волю отца и вернуться в Россию, чтобы провести там остаток дней и упокоиться в земле предков.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле послание пока не получили.
https://ria.ru/20250305/putin-2003198818.html
https://ria.ru/20250214/graf-1999362870.html
россия
москва
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028158916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d1807617cf5e887ea4ec052adbe7e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, париж, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Париж, Владимир Путин, В мире
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

Дипмиссия РФ в Париже направила в Москву письмо графа Шереметева Путину

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГраф Петр Шереметев
Граф Петр Шереметев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Граф Петр Шереметев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 12 июл — РИА Новости. Посольство в Париже передало в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева, в котором он просит Владимира Путина помочь с возвращением в Россию.
"Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам", — сообщила дипмиссия в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин призвал развивать механизмы поддержки возвращения соотечественников
5 марта, 14:07
В посольстве добавили, что поддерживают тесные связи с потомком знатного рода, и отметили его значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества.
О том, что Шереметев написал письму Путину, СМИ сообщали на этой неделе. Граф заявил, что хочет переехать из Франции в Россию и перевезти имущество, в том числе свою коллекцию. Он отметил, что как старший потомок рода Шереметевых хочет исполнить последнюю волю отца и вернуться в Россию, чтобы провести там остаток дней и упокоиться в земле предков.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле послание пока не получили.

Граф Петр Шереметев родился в 1931 году в Марокко, потом семья перебралась во Францию. Много лет был ректором Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова. С 1975 года — почетный вице-президент франко-российского Общества дружбы, в 2002-2012 годах был председателем президиума Международного совета российских соотечественников, затем стал его почетным председателем.

Грустная девушка - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трагичная история любви крепостной актрисы и богатейшего графа России
14 февраля, 18:15
 
РоссияМоскваПарижВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала