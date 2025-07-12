https://ria.ru/20250712/pismo-2028755169.html

Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева - РИА Новости, 12.07.2025

Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

Посольство в Париже передало в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева, в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:42:00+03:00

2025-07-12T14:42:00+03:00

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ПАРИЖ, 12 июл — РИА Новости. Посольство в Париже передало в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева, в котором он просит Владимира Путина помочь с возвращением в Россию. "Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам", — сообщила дипмиссия в Telegram. В посольстве добавили, что поддерживают тесные связи с потомком знатного рода, и отметили его значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества.О том, что Шереметев написал письму Путину, СМИ сообщали на этой неделе. Граф заявил, что хочет переехать из Франции в Россию и перевезти имущество, в том числе свою коллекцию. Он отметил, что как старший потомок рода Шереметевых хочет исполнить последнюю волю отца и вернуться в Россию, чтобы провести там остаток дней и упокоиться в земле предков.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле послание пока не получили.

https://ria.ru/20250305/putin-2003198818.html

https://ria.ru/20250214/graf-1999362870.html

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