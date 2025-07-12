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ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.07.2025 (обновлено: 08:29 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/pechi-2028721379.html
ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер
ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер - РИА Новости, 12.07.2025
ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер
ВСУ, отступая с территории Курской области, устанавливали тротиловые шашки в полена, которыми вернувшиеся в населенные пункты мирные жители могли топить печи,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:00:00+03:00
2025-07-12T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ, отступая с территории Курской области, устанавливали тротиловые шашки в полена, которыми вернувшиеся в населенные пункты мирные жители могли топить печи, рассказал РИА Новости командир саперной роты "Гермес". "Один из образцов - это обычное деревянное полено, обнаружили его саперы своим острым взглядом. Нехарактерный, неприродный распил (был заметен - ред.), при извлечении обнаружили две тротиловые шашки по 200 граммов и огнепроводный шнур с двух сторон. Принцип действия простой: при истопке при помещении в печь огнепроводный шнур загорался, от двух до трех секунд - и происходит детонация, 400 граммов - очень сильное фугасное воздействие", - пояснил "Гермес". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
https://ria.ru/20250711/sapery-2028478082.html
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Командир саперной роты "Гермес": "ВСУ, отходя из Курской области, минировали дрова"
ВСУ, отходя из Курской области, минировали дрова, которыми вернувшиеся в населенные пункты мирные жители могли топить печи, рассказал РИА Новости командир саперной роты "Гермес".
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер

ВСУ, отступая из Курской области, минировали дрова для печей

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ, отступая с территории Курской области, устанавливали тротиловые шашки в полена, которыми вернувшиеся в населенные пункты мирные жители могли топить печи, рассказал РИА Новости командир саперной роты "Гермес".
"Один из образцов - это обычное деревянное полено, обнаружили его саперы своим острым взглядом. Нехарактерный, неприродный распил (был заметен - ред.), при извлечении обнаружили две тротиловые шашки по 200 граммов и огнепроводный шнур с двух сторон. Принцип действия простой: при истопке при помещении в печь огнепроводный шнур загорался, от двух до трех секунд - и происходит детонация, 400 граммов - очень сильное фугасное воздействие", - пояснил "Гермес".
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Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
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