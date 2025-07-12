https://ria.ru/20250712/pechi-2028721379.html

ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер

ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер - РИА Новости, 12.07.2025

ВСУ в Курской области минировали дрова для печей, рассказал сапер

ВСУ, отступая с территории Курской области, устанавливали тротиловые шашки в полена, которыми вернувшиеся в населенные пункты мирные жители могли топить печи,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028723115_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7303d1fc2b5b3d35211c05cca2161fd.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ, отступая с территории Курской области, устанавливали тротиловые шашки в полена, которыми вернувшиеся в населенные пункты мирные жители могли топить печи, рассказал РИА Новости командир саперной роты "Гермес". "Один из образцов - это обычное деревянное полено, обнаружили его саперы своим острым взглядом. Нехарактерный, неприродный распил (был заметен - ред.), при извлечении обнаружили две тротиловые шашки по 200 граммов и огнепроводный шнур с двух сторон. Принцип действия простой: при истопке при помещении в печь огнепроводный шнур загорался, от двух до трех секунд - и происходит детонация, 400 граммов - очень сильное фугасное воздействие", - пояснил "Гермес". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.

https://ria.ru/20250711/sapery-2028478082.html

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир саперной роты "Гермес": "ВСУ, отходя из Курской области, минировали дрова" ВСУ, отходя из Курской области, минировали дрова, которыми вернувшиеся в населенные пункты мирные жители могли топить печи, рассказал РИА Новости командир саперной роты "Гермес". 2025-07-12T08:00 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)