https://ria.ru/20250712/pavodok-2028818418.html

Пик паводка на реке в Чите прошел

Пик паводка на реке в Чите прошел - РИА Новости, 12.07.2025

Пик паводка на реке в Чите прошел

Пик паводка прошёл в Чите, ночью уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров, сообщает минприроды Забайкалья. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:24:00+03:00

2025-07-12T22:24:00+03:00

2025-07-12T22:28:00+03:00

чита

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805966141_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_696336ff7a0a5ec27ba01bdea1d42c20.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Пик паводка прошёл в Чите, ночью уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров, сообщает минприроды Забайкалья.Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. За четыре часа, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра."Оперативная информация по уровню воды в реке Чита: по данным гидропостов на 02.00 (20.00 мск субботы - ред.) пик паводка прошел. Уровень воды понизился до отметки 404 сантиметра", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров" поднялся после ливней, берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. Уточнялось, что вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.

https://ria.ru/20250712/chita-2028753923.html

https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html

чита

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чита, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)