Рейтинг@Mail.ru
Пик паводка на реке в Чите прошел - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 12.07.2025 (обновлено: 22:28 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/pavodok-2028818418.html
Пик паводка на реке в Чите прошел
Пик паводка на реке в Чите прошел - РИА Новости, 12.07.2025
Пик паводка на реке в Чите прошел
Пик паводка прошёл в Чите, ночью уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров, сообщает минприроды Забайкалья. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:24:00+03:00
2025-07-12T22:28:00+03:00
чита
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805966141_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_696336ff7a0a5ec27ba01bdea1d42c20.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Пик паводка прошёл в Чите, ночью уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров, сообщает минприроды Забайкалья.Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. За четыре часа, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра.&quot;Оперативная информация по уровню воды в реке Чита: по данным гидропостов на 02.00 (20.00 мск субботы - ред.) пик паводка прошел. Уровень воды понизился до отметки 404 сантиметра&quot;, - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров" поднялся после ливней, берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. Уточнялось, что вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
https://ria.ru/20250712/chita-2028753923.html
https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html
чита
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805966141_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2440b3ffbebba8a0333d0775ffbe8b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чита, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Чита, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Пик паводка на реке в Чите прошел

Минприроды Забайкалья: пик паводка в Чите прошел, уровень воды упал до 404 см

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка
Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Пик паводка прошёл в Чите, ночью уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров, сообщает минприроды Забайкалья.
Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. За четыре часа, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра.
Последствия сильного ливня в Чите - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Чите, где идет подъем уровня воды, разрушений дамбы не обнаружили
Вчера, 14:27
«

"Оперативная информация по уровню воды в реке Чита: по данным гидропостов на 02.00 (20.00 мск субботы - ред.) пик паводка прошел. Уровень воды понизился до отметки 404 сантиметра", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС России сообщило, что уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров" поднялся после ливней, берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. Уточнялось, что вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.
Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения
5 июля, 00:32
 
ЧитаПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала