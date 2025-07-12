Пик паводка на реке в Чите прошел
Минприроды Забайкалья: пик паводка в Чите прошел, уровень воды упал до 404 см
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка
Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Пик паводка прошёл в Чите, ночью уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров, сообщает минприроды Забайкалья.
Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. За четыре часа, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра.
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"Оперативная информация по уровню воды в реке Чита: по данным гидропостов на 02.00 (20.00 мск субботы - ред.) пик паводка прошел. Уровень воды понизился до отметки 404 сантиметра", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров" поднялся после ливней, берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. Уточнялось, что вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.
Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.