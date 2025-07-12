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Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times - РИА Новости, 12.07.2025
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08:21 12.07.2025 (обновлено: 14:25 12.07.2025)
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Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times - РИА Новости, 12.07.2025
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times
Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:21:00+03:00
2025-07-12T14:25:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Реальных подтверждений того, что Белый дом более расположен к Киеву, чем к Москве, мало, рассказали два высокопоставленных собеседника издания, участвующих в переговорах об обороне и безопасности с Вашингтоном."Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", — говорится в статье.Третьего июля президенты России и США провели очередной телефонный разговор. По его итогам Трамп выразил недовольство ситуацией с урегулированием на Украине и заявил, что не смог достичь прогресса во время беседы с Путиным.Спустя неделю глава Белого дома сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, но раскрыть подробности отказался. До этого он говорил, что не будет рассказывать о дальнейших действиях в отношении Москвы, поскольку хочет устроить ей "маленький сюрприз".Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле довольно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, ждут анонсированного им заявления и тщательно фиксируют все нюансы в комментариях американского президента.
https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times

Financial Times: Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Реальных подтверждений того, что Белый дом более расположен к Киеву, чем к Москве, мало, рассказали два высокопоставленных собеседника издания, участвующих в переговорах об обороне и безопасности с Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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"Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", — говорится в статье.
Третьего июля президенты России и США провели очередной телефонный разговор. По его итогам Трамп выразил недовольство ситуацией с урегулированием на Украине и заявил, что не смог достичь прогресса во время беседы с Путиным.
Спустя неделю глава Белого дома сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, но раскрыть подробности отказался. До этого он говорил, что не будет рассказывать о дальнейших действиях в отношении Москвы, поскольку хочет устроить ей "маленький сюрприз".
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле довольно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, ждут анонсированного им заявления и тщательно фиксируют все нюансы в комментариях американского президента.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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