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Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times

Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times - РИА Новости, 12.07.2025

Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times

Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:21:00+03:00

2025-07-12T08:21:00+03:00

2025-07-12T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Реальных подтверждений того, что Белый дом более расположен к Киеву, чем к Москве, мало, рассказали два высокопоставленных собеседника издания, участвующих в переговорах об обороне и безопасности с Вашингтоном."Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", — говорится в статье.Третьего июля президенты России и США провели очередной телефонный разговор. По его итогам Трамп выразил недовольство ситуацией с урегулированием на Украине и заявил, что не смог достичь прогресса во время беседы с Путиным.Спустя неделю глава Белого дома сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, но раскрыть подробности отказался. До этого он говорил, что не будет рассказывать о дальнейших действиях в отношении Москвы, поскольку хочет устроить ей "маленький сюрприз".Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле довольно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, ждут анонсированного им заявления и тщательно фиксируют все нюансы в комментариях американского президента.

https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html

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