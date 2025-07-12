https://ria.ru/20250712/partner-2028722673.html
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times - РИА Новости, 12.07.2025
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times
Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:21:00+03:00
2025-07-12T08:21:00+03:00
2025-07-12T14:25:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028537431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e072b073cf00d046868dda36132e77cb.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Реальных подтверждений того, что Белый дом более расположен к Киеву, чем к Москве, мало, рассказали два высокопоставленных собеседника издания, участвующих в переговорах об обороне и безопасности с Вашингтоном."Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", — говорится в статье.Третьего июля президенты России и США провели очередной телефонный разговор. По его итогам Трамп выразил недовольство ситуацией с урегулированием на Украине и заявил, что не смог достичь прогресса во время беседы с Путиным.Спустя неделю глава Белого дома сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, но раскрыть подробности отказался. До этого он говорил, что не будет рассказывать о дальнейших действиях в отношении Москвы, поскольку хочет устроить ей "маленький сюрприз".Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле довольно спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, ждут анонсированного им заявления и тщательно фиксируют все нюансы в комментариях американского президента.
https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html
https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028537431_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a21ece861b94247505ba18407e1dc5c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times
Financial Times: Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению мира