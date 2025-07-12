Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел парад исторического транспорта - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:36 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/parad-2028762811.html
В Москве прошел парад исторического транспорта
В Москве прошел парад исторического транспорта - РИА Новости, 12.07.2025
В Москве прошел парад исторического транспорта
Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:36:00+03:00
2025-07-12T15:36:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергий радонежский
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028760565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d364665814a599eee9623b29aa1b050.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ретротрамваи разных поколений проехали по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. От метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавила конка, запряженная четверкой лошадей. "Сегодня у всех работников городского транспорта города Москвы большой праздник - День Московского транспорта. Нашему празднику уже девять лет. Несмотря на то, конечно, что праздник у нас городской транспортной системы, у него огромная история. Как все знают, первый электрический трамвай вышел в 1899 году. И сегодня наш традиционный уже ретро-парад старых трамваев, он уже имеет огромную историю, но и посвящен, конечно, в первую очередь нашему замечательному московскому трамваю. Все без исключения москвичи любят наш московский трамвай. Это наша гордость и огромный предмет внимания со стороны правительства Москвы и лично мэра города", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Мероприятие продолжится масштабной выставкой исторического транспорта, где будут представлены ретротрамваи и автомобили. В рамках праздника также состоится ретроралли "Столица RODIS Классик Тур".
https://ria.ru/20250517/moskva-2017538170.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Парад исторического транспорта в Москве
Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ретротрамваи проехали по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. От метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавила конка, запряженная четверкой лошадей.
2025-07-12T15:36
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028760565_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8909e43d7bfbdca7eb1851b4afb3bd12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергий радонежский, максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергий Радонежский, Максим Ликсутов
В Москве прошел парад исторического транспорта

В столице в девятый раз отпраздновали День Московского транспорта

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ретротрамваи разных поколений проехали по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. От метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавила конка, запряженная четверкой лошадей.
«
"Сегодня у всех работников городского транспорта города Москвы большой праздник - День Московского транспорта. Нашему празднику уже девять лет. Несмотря на то, конечно, что праздник у нас городской транспортной системы, у него огромная история. Как все знают, первый электрический трамвай вышел в 1899 году. И сегодня наш традиционный уже ретро-парад старых трамваев, он уже имеет огромную историю, но и посвящен, конечно, в первую очередь нашему замечательному московскому трамваю. Все без исключения москвичи любят наш московский трамвай. Это наша гордость и огромный предмет внимания со стороны правительства Москвы и лично мэра города", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Мероприятие продолжится масштабной выставкой исторического транспорта, где будут представлены ретротрамваи и автомобили. В рамках праздника также состоится ретроралли "Столица RODIS Классик Тур".
Парад поездов в честь 90-летия метро Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
На станции "Комсомольская" в московском метро стартовал парад поездов
17 мая, 09:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергий РадонежскийМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала