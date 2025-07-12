https://ria.ru/20250712/parad-2028762811.html

В Москве прошел парад исторического транспорта

В Москве прошел парад исторического транспорта - РИА Новости, 12.07.2025

В Москве прошел парад исторического транспорта

Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:36:00+03:00

2025-07-12T15:36:00+03:00

2025-07-12T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ретротрамваи разных поколений проехали по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. От метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавила конка, запряженная четверкой лошадей. "Сегодня у всех работников городского транспорта города Москвы большой праздник - День Московского транспорта. Нашему празднику уже девять лет. Несмотря на то, конечно, что праздник у нас городской транспортной системы, у него огромная история. Как все знают, первый электрический трамвай вышел в 1899 году. И сегодня наш традиционный уже ретро-парад старых трамваев, он уже имеет огромную историю, но и посвящен, конечно, в первую очередь нашему замечательному московскому трамваю. Все без исключения москвичи любят наш московский трамвай. Это наша гордость и огромный предмет внимания со стороны правительства Москвы и лично мэра города", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Мероприятие продолжится масштабной выставкой исторического транспорта, где будут представлены ретротрамваи и автомобили. В рамках праздника также состоится ретроралли "Столица RODIS Классик Тур".

https://ria.ru/20250517/moskva-2017538170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Парад исторического транспорта в Москве Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ретротрамваи проехали по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. От метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавила конка, запряженная четверкой лошадей. 2025-07-12T15:36 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергий радонежский, максим ликсутов