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В Москве прошел парад исторического транспорта
В Москве прошел парад исторического транспорта - РИА Новости, 12.07.2025
В Москве прошел парад исторического транспорта
Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:36:00+03:00
2025-07-12T15:36:00+03:00
2025-07-12T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ретротрамваи разных поколений проехали по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. От метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавила конка, запряженная четверкой лошадей. "Сегодня у всех работников городского транспорта города Москвы большой праздник - День Московского транспорта. Нашему празднику уже девять лет. Несмотря на то, конечно, что праздник у нас городской транспортной системы, у него огромная история. Как все знают, первый электрический трамвай вышел в 1899 году. И сегодня наш традиционный уже ретро-парад старых трамваев, он уже имеет огромную историю, но и посвящен, конечно, в первую очередь нашему замечательному московскому трамваю. Все без исключения москвичи любят наш московский трамвай. Это наша гордость и огромный предмет внимания со стороны правительства Москвы и лично мэра города", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Мероприятие продолжится масштабной выставкой исторического транспорта, где будут представлены ретротрамваи и автомобили. В рамках праздника также состоится ретроралли "Столица RODIS Классик Тур".
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Парад исторического транспорта в Москве
Парад исторического транспорта состоялся в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ретротрамваи проехали по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. От метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавила конка, запряженная четверкой лошадей.
2025-07-12T15:36
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергий радонежский, максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергий Радонежский, Максим Ликсутов
В Москве прошел парад исторического транспорта
В столице в девятый раз отпраздновали День Московского транспорта