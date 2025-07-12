https://ria.ru/20250712/palestina-2028716886.html
В ООН назвали дату конференции по Палестине
В ООН назвали дату конференции по Палестине - РИА Новости, 12.07.2025
В ООН назвали дату конференции по Палестине
Конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства состоится 28-30 июля в Нью-Йорке, уточнила РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:53:00+03:00
2025-07-12T05:53:00+03:00
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ООН, 12 июл - РИА Новости. Конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства состоится 28-30 июля в Нью-Йорке, уточнила РИА Новости представитель председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН Шэрон Берч. Конференцию планировалась провести с 17 по 21 июня в Нью-Йорке под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции. На фоне июньской эскалации в регионе, в частности, в связи с ударами Израиля по Ирану, ее отложили. При этом ранее в пятницу в миссии Палестины при ООН сообщили РИА Новости, что она пройдет 28-29 июля. "Она (конференция - ред.) состоится 28-30 июля", - сказала РИА Новости Берч.
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в мире, нью-йорк (город), саудовская аравия, франция, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Нью-Йорк (город), Саудовская Аравия, Франция, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В ООН назвали дату конференции по Палестине
Конференция ООН по Палестине состоится 28-30 июля в Нью-Йорке