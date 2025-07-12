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В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков
Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:41:00+03:00
2025-07-12T22:41:00+03:00
2025-07-12T22:45:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 миллиметра дождя, или 39% от месячной нормы, или три ведра воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Дождь в Москве и Подмосковье
Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости.
Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град.
2025-07-12T22:41
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PT0M37S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, видео
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
2025-07-12T22:41
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PT0M37S
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков
Тишковец: почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу