https://ria.ru/20250712/osadki-2028819231.html

В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков

В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025

В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков

Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:41:00+03:00

2025-07-12T22:41:00+03:00

2025-07-12T22:45:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 миллиметра дождя, или 39% от месячной нормы, или три ведра воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец

москва

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2025

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дождь в Москве и Подмосковье Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости. Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град. 2025-07-12T22:41 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, видео