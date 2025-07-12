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В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025
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22:41 12.07.2025 (обновлено: 22:45 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/osadki-2028819231.html
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков
Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2025
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общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 миллиметра дождя, или 39% от месячной нормы, или три ведра воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец
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Дождь в Москве и Подмосковье
Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости. Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град.
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общество, москва, евгений тишковец, видео
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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В Москве выпало почти 40 процентов от месячной нормы осадков

Тишковец: почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане на смотровой площадке на Воробьёвых горах в Москве во время дождя
Горожане на смотровой площадке на Воробьёвых горах в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горожане на смотровой площадке на Воробьёвых горах в Москве во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 миллиметра дождя, или 39% от месячной нормы, или три ведра воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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