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До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля - РИА Новости, 12.07.2025
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08:06 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/osadki-2028721677.html
До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля
До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля - РИА Новости, 12.07.2025
До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля
Около 20 миллиметров осадков, то есть 15-20% от месячной нормы, выпадет в Москве 14 и 15 июля, температура при этом останется высокой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:06:00+03:00
2025-07-12T08:06:00+03:00
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Около 20 миллиметров осадков, то есть 15-20% от месячной нормы, выпадет в Москве 14 и 15 июля, температура при этом останется высокой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С понедельника будет облачная погода с частыми прояснениями, кратковременные дожди. Это касается и понедельника, и вторника. За эти 2 дня выпадет около 20 миллиметров осадков, то есть процентов 15-20 от месячной нормы. Они не будут суперсильными, но все-таки будет и грозовая деятельность, а температура останется по-прежнему высокая", — сказал Вильфанд. Он уточнил, что в Москве будет 26-29 градусов, по области — 25-30. Метеоролог отметил, что такая температура будет на 5 градусов выше нормы.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля

Вильфанд: до 20% от месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Около 20 миллиметров осадков, то есть 15-20% от месячной нормы, выпадет в Москве 14 и 15 июля, температура при этом останется высокой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С понедельника будет облачная погода с частыми прояснениями, кратковременные дожди. Это касается и понедельника, и вторника. За эти 2 дня выпадет около 20 миллиметров осадков, то есть процентов 15-20 от месячной нормы. Они не будут суперсильными, но все-таки будет и грозовая деятельность, а температура останется по-прежнему высокая", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в Москве будет 26-29 градусов, по области — 25-30. Метеоролог отметил, что такая температура будет на 5 градусов выше нормы.
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МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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