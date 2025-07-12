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Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа - РИА Новости, 12.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/oruzhie-2028716324.html
Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа
Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа - РИА Новости, 12.07.2025
Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа
Иностранное оружие для ВСУ поступает на Украину через порт Измаил и доставляется через Николаевскую область, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:34:00+03:00
2025-07-12T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
николаевская область
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Иностранное оружие для ВСУ поступает на Украину через порт Измаил и доставляется через Николаевскую область, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остаётся порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов", - сказал собеседник агентства. По словам подпольщиков, часто в качестве грузополучателя указывается Румыния, а не Украина. В порту имущество перегружается на железнодорожные составы. "Через железнодорожную станцию Колосовка (село Токаревка, Николаевская область - ред.) доставляются в украинские части и подразделения", - пояснил подпольщик. Он добавил, что этот маршрут уже известен ВС РФ и подвергался российским ударам. "Ранее ВС России несколько раз пытались нарушить данный маршрут ударами по мосту в Затоке, но противник каждый раз его оперативно восстанавливает", - объяснил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250711/kiev-2028697253.html
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украина, россия, николаевская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа

Иностранное оружие для ВСУ поступает через порт Измаил

© AP Photo / Andrew KravchenkoПорт Измаил, Украина
Порт Измаил, Украина - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Порт Измаил, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Иностранное оружие для ВСУ поступает на Украину через порт Измаил и доставляется через Николаевскую область, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остаётся порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов", - сказал собеседник агентства.
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По словам подпольщиков, часто в качестве грузополучателя указывается Румыния, а не Украина. В порту имущество перегружается на железнодорожные составы.
"Через железнодорожную станцию Колосовка (село Токаревка, Николаевская область - ред.) доставляются в украинские части и подразделения", - пояснил подпольщик.
Он добавил, что этот маршрут уже известен ВС РФ и подвергался российским ударам.
"Ранее ВС России несколько раз пытались нарушить данный маршрут ударами по мосту в Затоке, но противник каждый раз его оперативно восстанавливает", - объяснил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНиколаевская областьСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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