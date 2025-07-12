https://ria.ru/20250712/oruzhie-2028716324.html

Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа

Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа - РИА Новости, 12.07.2025

Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа

Иностранное оружие для ВСУ поступает на Украину через порт Измаил и доставляется через Николаевскую область, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:34:00+03:00

2025-07-12T05:34:00+03:00

2025-07-12T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

николаевская область

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Иностранное оружие для ВСУ поступает на Украину через порт Измаил и доставляется через Николаевскую область, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остаётся порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов", - сказал собеседник агентства. По словам подпольщиков, часто в качестве грузополучателя указывается Румыния, а не Украина. В порту имущество перегружается на железнодорожные составы. "Через железнодорожную станцию Колосовка (село Токаревка, Николаевская область - ред.) доставляются в украинские части и подразделения", - пояснил подпольщик. Он добавил, что этот маршрут уже известен ВС РФ и подвергался российским ударам. "Ранее ВС России несколько раз пытались нарушить данный маршрут ударами по мосту в Затоке, но противник каждый раз его оперативно восстанавливает", - объяснил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250711/kiev-2028697253.html

https://ria.ru/20250711/podpole-2028477276.html

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украина, россия, николаевская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато