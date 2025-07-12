https://ria.ru/20250712/orban-2028808219.html

"Примем Украину". Орбан выступил с неожиданным обращением к ЕС

"Примем Украину". Орбан выступил с неожиданным обращением к ЕС - РИА Новости, 12.07.2025

"Примем Украину". Орбан выступил с неожиданным обращением к ЕС

Украина совершенно не готова к вступлению в ЕС, несмотря на призывы Брюсселя к ускоренному принятию Киева в союз, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:46:00+03:00

2025-07-12T20:46:00+03:00

2025-07-12T20:46:00+03:00

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петер сийярто

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евросоюз

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украина совершенно не готова к вступлению в ЕС, несмотря на призывы Брюсселя к ускоренному принятию Киева в союз, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X."Брюссель настаивает на готовности Украины к членству в ЕС. Реальность совершенно иная: принудительная мобилизация, развал экономики, ограничение свобод и война, конца которой не видно. Если примем Украину, то впустим к себе войну. Кто в здравом уме этого хочет?" — написал он.Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250711/orban-2028521155.html

https://ria.ru/20250709/orban-2028244630.html

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в мире, украина, киев, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз