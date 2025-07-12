Сотрудника омского УМВД заподозрили в покровительстве подпольному казино
Сотрудника омского УМВД задержали по делу о покровительстве подпольному казино
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Сотрудника УМВД России по Омской области задержали по подозрению в покровительстве нескольким подпольным точкам казино, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.
Как рассказал источник агентства в силовых структурах, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали начальника шестого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Омской области Вячеслава Ильина. По информации источника, он ежемесячно получал по 300 тысяч рублей за покровительство трем точкам казино, при этом посредник при передаче денег оставлял себе еще 100 тысяч рублей.
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"Следователи выяснили, что вечером 9 июля полицейский, находясь в автомобиле у дома по улице Ватутина в Омске, получил от посредника в виде взятки 200 тысяч рублей – часть от оговоренной суммы взятки в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей за оказание содействия и покровительство незаконной игорной деятельности вне игорной зоны и непринятие мер по пресечению проведения азартных игр на территории Омска", - сообщили агентству в пресс-службе СУСК.
В ведомстве уточнили, что после передачи взятки полицейский и посредник были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.
"По инициативе следствия сотруднику полиции судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, посреднику в даче взятки в виде домашнего ареста с запретом определенных действий", - добавили в пресс-службе.
Против подозреваемых возбуждены уголовные дела, расследование продолжается, заключили в ведомстве.
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