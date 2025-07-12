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The Trump Organization построит в Румынии жилой комплекс премиум-класса - РИА Новости, 12.07.2025
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16:16 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/nedvizhimost-2028767317.html
The Trump Organization построит в Румынии жилой комплекс премиум-класса
The Trump Organization построит в Румынии жилой комплекс премиум-класса - РИА Новости, 12.07.2025
The Trump Organization построит в Румынии жилой комплекс премиум-класса
Компания, принадлежащая семье президента США Дональда Трампа, The Trump Organization объявила о запуске в Румынии строительства жилого комплекса Trump Tower... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:16:00+03:00
2025-07-12T16:16:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Компания, принадлежащая семье президента США Дональда Трампа, The Trump Organization объявила о запуске в Румынии строительства жилого комплекса Trump Tower Bucharest, который станет первым объектом под брендом Trump в этой стране, передает телеканал Digi24 со ссылкой на представителей партнерской фирмы. "The Trump Organization совместно с бухарестской компанией SDC Imobiliare представила проект — строительство в центре румынской столицы жилого комплекса Trump Tower Bucharest. Жилая башня премиум-класса станет частью стратегии расширения американского экономического влияния на развивающихся рынках Европы. Это будет первый объект недвижимости под брендом Trump в Румынии", - отмечает телеканал. Румынские партнёры планируют расширение бренда Trump и в другие города страны в ближайшие годы. Проект знаменует собой усиление американского присутствия на европейском рынке элитной недвижимости. Телеканал также сообщает, что SDC Imobiliare, возглавляемая румынским предпринимателем Штефаном Берчиу, рассматривает сотрудничество с The Trump Organization как стратегически важный шаг для укрепления позиций в сегменте премиальной жилой недвижимости в стране. В проекте также участвует команда латиноамериканских представителей Trump Organization, включая Ларри Глика и Дэниэла Константина, которые посетили Румынию в начале июня для осмотра возможных площадок и переговоров с партнёрами. Строительство планируется начать до конца лета 2025 года. Ожидается визит Эрика Трампа (второго сына Дональда Трампа - ред.) в Румынию в рамках церемонии закладки фундамента проекта. После избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году Эрик и его старший брат Дональд Трамп-младший фактически взяли на себя управление компанией The Trump Organization.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023451746.html
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в мире, румыния, дональд трамп, эрик трамп, европа, сша, trump organization
В мире, Румыния, Дональд Трамп, Эрик Трамп, Европа, США, Trump Organization
The Trump Organization построит в Румынии жилой комплекс премиум-класса

Trump Organization запускает первый проект премиум-недвижимости в Румынии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Компания, принадлежащая семье президента США Дональда Трампа, The Trump Organization объявила о запуске в Румынии строительства жилого комплекса Trump Tower Bucharest, который станет первым объектом под брендом Trump в этой стране, передает телеканал Digi24 со ссылкой на представителей партнерской фирмы.
"The Trump Organization совместно с бухарестской компанией SDC Imobiliare представила проект — строительство в центре румынской столицы жилого комплекса Trump Tower Bucharest. Жилая башня премиум-класса станет частью стратегии расширения американского экономического влияния на развивающихся рынках Европы. Это будет первый объект недвижимости под брендом Trump в Румынии", - отмечает телеканал.
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Румынские партнёры планируют расширение бренда Trump и в другие города страны в ближайшие годы. Проект знаменует собой усиление американского присутствия на европейском рынке элитной недвижимости.
Телеканал также сообщает, что SDC Imobiliare, возглавляемая румынским предпринимателем Штефаном Берчиу, рассматривает сотрудничество с The Trump Organization как стратегически важный шаг для укрепления позиций в сегменте премиальной жилой недвижимости в стране.
В проекте также участвует команда латиноамериканских представителей Trump Organization, включая Ларри Глика и Дэниэла Константина, которые посетили Румынию в начале июня для осмотра возможных площадок и переговоров с партнёрами.
Строительство планируется начать до конца лета 2025 года. Ожидается визит Эрика Трампа (второго сына Дональда Трампа - ред.) в Румынию в рамках церемонии закладки фундамента проекта. После избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году Эрик и его старший брат Дональд Трамп-младший фактически взяли на себя управление компанией The Trump Organization.
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В миреРумынияДональд ТрампЭрик ТрампЕвропаСШАTrump Organization
 
 
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