The Trump Organization построит в Румынии жилой комплекс премиум-класса

КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Компания, принадлежащая семье президента США Дональда Трампа, The Trump Organization объявила о запуске в Румынии строительства жилого комплекса Trump Tower Bucharest, который станет первым объектом под брендом Trump в этой стране, передает телеканал Digi24 со ссылкой на представителей партнерской фирмы. "The Trump Organization совместно с бухарестской компанией SDC Imobiliare представила проект — строительство в центре румынской столицы жилого комплекса Trump Tower Bucharest. Жилая башня премиум-класса станет частью стратегии расширения американского экономического влияния на развивающихся рынках Европы. Это будет первый объект недвижимости под брендом Trump в Румынии", - отмечает телеканал. Румынские партнёры планируют расширение бренда Trump и в другие города страны в ближайшие годы. Проект знаменует собой усиление американского присутствия на европейском рынке элитной недвижимости. Телеканал также сообщает, что SDC Imobiliare, возглавляемая румынским предпринимателем Штефаном Берчиу, рассматривает сотрудничество с The Trump Organization как стратегически важный шаг для укрепления позиций в сегменте премиальной жилой недвижимости в стране. В проекте также участвует команда латиноамериканских представителей Trump Organization, включая Ларри Глика и Дэниэла Константина, которые посетили Румынию в начале июня для осмотра возможных площадок и переговоров с партнёрами. Строительство планируется начать до конца лета 2025 года. Ожидается визит Эрика Трампа (второго сына Дональда Трампа - ред.) в Румынию в рамках церемонии закладки фундамента проекта. После избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году Эрик и его старший брат Дональд Трамп-младший фактически взяли на себя управление компанией The Trump Organization.

