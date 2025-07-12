Расходы на НАТО не являются бременем, заявил президент Финляндии
Стубб заявил, что не считает бременем расходы Финляндии на НАТО
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не считает бременем повышение расходов на оборону в НАТО, сравнив нахождение вне альянса с "нахождением голышом на морозе".
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
"Это (повышение военных расходов - ред.) не будет перекладыванием бремени. Это будет разделением бремени. Можете ли вы представить нас вне НАТО? Это всё равно, что стоять голышом на улице в минус 20 градусов. Это было бы некомфортно", - сказал Стубб в интервью австралийской газете Sydney Morning Herald.
При этом он подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в вопросе наращивания расходов НАТО на оборону и добавил, что страны Европы увеличивают их из собственных интересов на фоне изменения "ситуации с безопасностью".
В апреле минобороны Финляндии сообщило, что страна увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен указал, что объявленное увеличение трат на оборону означает дополнительное финансирование примерно в 3,7 миллиарда евро в течение следующих четырех лет.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.