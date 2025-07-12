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Расходы на НАТО не являются бременем, заявил президент Финляндии

Расходы на НАТО не являются бременем, заявил президент Финляндии - РИА Новости, 12.07.2025

Расходы на НАТО не являются бременем, заявил президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не считает бременем повышение расходов на оборону в НАТО, сравнив нахождение вне альянса с "нахождением голышом... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:45:00+03:00

2025-07-12T09:45:00+03:00

2025-07-12T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не считает бременем повышение расходов на оборону в НАТО, сравнив нахождение вне альянса с "нахождением голышом на морозе". Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. "Это (повышение военных расходов - ред.) не будет перекладыванием бремени. Это будет разделением бремени. Можете ли вы представить нас вне НАТО? Это всё равно, что стоять голышом на улице в минус 20 градусов. Это было бы некомфортно", - сказал Стубб в интервью австралийской газете Sydney Morning Herald. При этом он подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в вопросе наращивания расходов НАТО на оборону и добавил, что страны Европы увеличивают их из собственных интересов на фоне изменения "ситуации с безопасностью". В апреле минобороны Финляндии сообщило, что страна увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен указал, что объявленное увеличение трат на оборону означает дополнительное финансирование примерно в 3,7 миллиарда евро в течение следующих четырех лет. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250711/vooruzhenie-2028588882.html

https://ria.ru/20250711/zelenskij-2028688152.html

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в мире, россия, европа, владимир путин, министерство обороны сша, нато, дональд трамп, финляндия, сергей лавров