Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости
Лукашенко: народ Молдавии не может согласиться на вхождение в состав Румынии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что народ Молдавии может самостоятельно лишить себя независимости и принять решение о вхождении в состав соседнего государства.
Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. В 2016-2020 годах Додон занимал пост президента Молдавии и в этом качестве он дважды, в 2017 и 2019 годах, посещал Белоруссию с рабочими визитами. В этот период Молдавию с официальным визитом в 2018 году посетил глава белорусского государства.
"Самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, люди неглупые. Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Я это слышу, но в это не верю", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Лукашенко рассказал, чем его угостил Путин
8 июля, 19:47