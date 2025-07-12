https://ria.ru/20250712/narod-2028743066.html

Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости

Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости - РИА Новости, 12.07.2025

Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что народ Молдавии может самостоятельно лишить себя независимости и принять решение о вхождении в РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:59:00+03:00

2025-07-12T12:59:00+03:00

2025-07-12T12:59:00+03:00

в мире

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игорь додон

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что народ Молдавии может самостоятельно лишить себя независимости и принять решение о вхождении в состав соседнего государства. Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. В 2016-2020 годах Додон занимал пост президента Молдавии и в этом качестве он дважды, в 2017 и 2019 годах, посещал Белоруссию с рабочими визитами. В этот период Молдавию с официальным визитом в 2018 году посетил глава белорусского государства. "Самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, люди неглупые. Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Я это слышу, но в это не верю", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html

https://ria.ru/20250708/lukashenko-2028014818.html

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, игорь додон, александр лукашенко