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Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости - РИА Новости, 12.07.2025
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12:59 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/narod-2028743066.html
Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости
Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости - РИА Новости, 12.07.2025
Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что народ Молдавии может самостоятельно лишить себя независимости и принять решение о вхождении в РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:59:00+03:00
2025-07-12T12:59:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
кишинев
игорь додон
александр лукашенко
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что народ Молдавии может самостоятельно лишить себя независимости и принять решение о вхождении в состав соседнего государства. Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. В 2016-2020 годах Додон занимал пост президента Молдавии и в этом качестве он дважды, в 2017 и 2019 годах, посещал Белоруссию с рабочими визитами. В этот период Молдавию с официальным визитом в 2018 году посетил глава белорусского государства. "Самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, люди неглупые. Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Я это слышу, но в это не верю", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html
https://ria.ru/20250708/lukashenko-2028014818.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, игорь додон, александр лукашенко
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Игорь Додон, Александр Лукашенко
Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости

Лукашенко: народ Молдавии не может согласиться на вхождение в состав Румынии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что народ Молдавии может самостоятельно лишить себя независимости и принять решение о вхождении в состав соседнего государства.
Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. В 2016-2020 годах Додон занимал пост президента Молдавии и в этом качестве он дважды, в 2017 и 2019 годах, посещал Белоруссию с рабочими визитами. В этот период Молдавию с официальным визитом в 2018 году посетил глава белорусского государства.
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"Самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, люди неглупые. Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Я это слышу, но в это не верю", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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