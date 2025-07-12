https://ria.ru/20250712/mvd-2028744898.html

В Уфе подростки избили на детской площадке двоих детей с аутизмом

В Уфе подростки избили на детской площадке двоих детей с аутизмом - РИА Новости, 12.07.2025

В Уфе подростки избили на детской площадке двоих детей с аутизмом

Подростки избили двух детей, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе, сообщает башкирская прокуратура, в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:20:00+03:00

2025-07-12T13:20:00+03:00

2025-07-12T13:20:00+03:00

происшествия

республика башкортостан

уфа

калининский район

россия

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УФА, 12 июл - РИА Новости. Подростки избили двух детей, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе, сообщает башкирская прокуратура, в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан рассказали РИА Новости, что полиция проводит проверку по заявлению матери потерпевших. В местных пабликах в соцсетях появилась информация об избиении брата и сестры, страдающих аутизмом, толпой детей и подростков от 8 до 15 лет. Сообщается, что мальчика сбросили с горки, а девочку сильно раскручивали на карусели. После издевались над их собакой. Избитые дети получили травмы. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что в Уфе двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе Уфы", - сообщает прокуратура региона. В пресс-службе МВД по республике агентству сообщили, что мать детей с аутизмом написала заявление. "По заявлению от матери несовершеннолетних в настоящее время проводится проверка. Выдано направление на прохождение детьми судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности тех, кто причинил детям телесные повреждения", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250711/mahachkala-2028700685.html

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уфа

калининский район

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происшествия, республика башкортостан, уфа, калининский район, россия