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В Уфе подростки избили на детской площадке двоих детей с аутизмом
В Уфе подростки избили на детской площадке двоих детей с аутизмом - РИА Новости, 12.07.2025
В Уфе подростки избили на детской площадке двоих детей с аутизмом
Подростки избили двух детей, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе, сообщает башкирская прокуратура, в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:20:00+03:00
2025-07-12T13:20:00+03:00
2025-07-12T13:20:00+03:00
происшествия
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Подростки избили двух детей, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе, сообщает башкирская прокуратура, в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан рассказали РИА Новости, что полиция проводит проверку по заявлению матери потерпевших. В местных пабликах в соцсетях появилась информация об избиении брата и сестры, страдающих аутизмом, толпой детей и подростков от 8 до 15 лет. Сообщается, что мальчика сбросили с горки, а девочку сильно раскручивали на карусели. После издевались над их собакой. Избитые дети получили травмы. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что в Уфе двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе Уфы", - сообщает прокуратура региона. В пресс-службе МВД по республике агентству сообщили, что мать детей с аутизмом написала заявление. "По заявлению от матери несовершеннолетних в настоящее время проводится проверка. Выдано направление на прохождение детьми судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности тех, кто причинил детям телесные повреждения", - пояснили в ведомстве.
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происшествия, республика башкортостан, уфа, калининский район, россия
Происшествия, Республика Башкортостан, Уфа, Калининский район, Россия
В Уфе подростки избили на детской площадке двоих детей с аутизмом
МВД: подростки избили двух детей, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе
УФА, 12 июл - РИА Новости. Подростки избили двух детей, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе, сообщает башкирская прокуратура, в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан рассказали РИА Новости, что полиция проводит проверку по заявлению матери потерпевших.
В местных пабликах в соцсетях появилась информация об избиении брата и сестры, страдающих аутизмом, толпой детей и подростков от 8 до 15 лет. Сообщается, что мальчика сбросили с горки, а девочку сильно раскручивали на карусели. После издевались над их собакой. Избитые дети получили травмы.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что в Уфе
двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе
Уфы", - сообщает прокуратура региона.
В пресс-службе МВД по республике агентству сообщили, что мать детей с аутизмом написала заявление.
"По заявлению от матери несовершеннолетних в настоящее время проводится проверка. Выдано направление на прохождение детьми судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности тех, кто причинил детям телесные повреждения", - пояснили в ведомстве.