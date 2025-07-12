https://ria.ru/20250712/mtsd-4-2028807330.html

На МЦД-4 восстановили движение поездов

На МЦД-4 восстановили движение поездов - РИА Новости, 12.07.2025

На МЦД-4 восстановили движение поездов

Железнодорожники восстановили движение поездов МЦД-4 по обоим путям на участке от станции "Площадь трех вокзалов" до "Серпа и Молота", сообщила Московская... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:37:00+03:00

2025-07-12T20:37:00+03:00

2025-07-12T20:37:00+03:00

происшествия

железнодорожный

апрелевка

ржд

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Железнодорожники восстановили движение поездов МЦД-4 по обоим путям на участке от станции "Площадь трех вокзалов" до "Серпа и Молота", сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Ранее в филиале РЖД сообщили, что пригородный поезд №7477 Апрелевка-Железнодорожная вынужденно остановился на станции "Площадь трёх вокзалов". Движение на МЦД-4 было организовано с увеличенными интервалами и по реверсивной схеме на участке до станции "Серп и Молот". "В настоящее время электрички МЦД-4 в сторону Железнодорожной следуют без остановки на станции Площадь трёх вокзалов. Посадка и высадка пассажиров электричек в сторону Апрелевки на данной станции осуществляется в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для стабилизации интервала", - говорится в сообщении в Telegram-канале филиала.

https://ria.ru/20250705/vokzal-2027368760.html

железнодорожный

апрелевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, железнодорожный, апрелевка, ржд