Рейтинг@Mail.ru
На МЦД-4 восстановили движение поездов - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/mtsd-4-2028807330.html
На МЦД-4 восстановили движение поездов
На МЦД-4 восстановили движение поездов - РИА Новости, 12.07.2025
На МЦД-4 восстановили движение поездов
Железнодорожники восстановили движение поездов МЦД-4 по обоим путям на участке от станции "Площадь трех вокзалов" до "Серпа и Молота", сообщила Московская... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:37:00+03:00
2025-07-12T20:37:00+03:00
происшествия
железнодорожный
апрелевка
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571729899_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdfe22d1aa71318139e6927d997eff9a.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Железнодорожники восстановили движение поездов МЦД-4 по обоим путям на участке от станции "Площадь трех вокзалов" до "Серпа и Молота", сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Ранее в филиале РЖД сообщили, что пригородный поезд №7477 Апрелевка-Железнодорожная вынужденно остановился на станции "Площадь трёх вокзалов". Движение на МЦД-4 было организовано с увеличенными интервалами и по реверсивной схеме на участке до станции "Серп и Молот". &quot;В настоящее время электрички МЦД-4 в сторону Железнодорожной следуют без остановки на станции Площадь трёх вокзалов. Посадка и высадка пассажиров электричек в сторону Апрелевки на данной станции осуществляется в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для стабилизации интервала&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале филиала.
https://ria.ru/20250705/vokzal-2027368760.html
железнодорожный
апрелевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571729899_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f646bda16eedccfeba752409ee55da28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, железнодорожный, апрелевка, ржд
Происшествия, Железнодорожный, Апрелевка, РЖД
На МЦД-4 восстановили движение поездов

Движение на МЦД-4 от Площади трех вокзалов до Серпа и Молота восстановили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Железнодорожники восстановили движение поездов МЦД-4 по обоим путям на участке от станции "Площадь трех вокзалов" до "Серпа и Молота", сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Ранее в филиале РЖД сообщили, что пригородный поезд №7477 Апрелевка-Железнодорожная вынужденно остановился на станции "Площадь трёх вокзалов". Движение на МЦД-4 было организовано с увеличенными интервалами и по реверсивной схеме на участке до станции "Серп и Молот".
«

"В настоящее время электрички МЦД-4 в сторону Железнодорожной следуют без остановки на станции Площадь трёх вокзалов. Посадка и высадка пассажиров электричек в сторону Апрелевки на данной станции осуществляется в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для стабилизации интервала", - говорится в сообщении в Telegram-канале филиала.

Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале
5 июля, 13:47
 
ПроисшествияЖелезнодорожныйАпрелевкаРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала