https://ria.ru/20250712/most-2028790020.html
Вологодские власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении моста
Вологодские власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении моста - РИА Новости, 12.07.2025
Вологодские власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении моста
Пятеро пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время Крестного хода в Никольском муниципальном округе Вологодской области... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:38:00+03:00
2025-07-12T18:38:00+03:00
2025-07-12T18:38:00+03:00
происшествия
вологодская область
вологда
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пятеро пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время Крестного хода в Никольском муниципальном округе Вологодской области находятся в больнице, еще пять человек уже отпустили домой на амбулаторное лечение, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев. "Три человека остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в город Вологда. Два человека находятся под наблюдением в больнице города Никольска", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Также Мишенев сообщил, что пять человек, в том числе 13-летняя девочка с ушибами, отпущены домой на амбулаторное лечение. За их состоянием будет вестись наблюдение. "Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Я на постоянной связи с врачами и экстренными службами. Работа по ликвидации последствий происшествия продолжается", - написал он. Ранее пресс-служба губернатора Вологодской области сообщала, что о шести пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов взял под личный контроль ситуацию с обрушением подвесного пешеходного моста.
https://ria.ru/20250306/most-2003442628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, вологда, георгий филимонов
Происшествия, Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов
Вологодские власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении моста
Пять пострадавших при обрушении моста в Вологодской области находятся в больнице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пятеро пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время Крестного хода в Никольском муниципальном округе Вологодской области находятся в больнице, еще пять человек уже отпустили домой на амбулаторное лечение, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.
«
"Три человека остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в город Вологда. Два человека находятся под наблюдением в больнице города Никольска", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также Мишенев сообщил, что пять человек, в том числе 13-летняя девочка с ушибами, отпущены домой на амбулаторное лечение. За их состоянием будет вестись наблюдение.
"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Я на постоянной связи с врачами и экстренными службами. Работа по ликвидации последствий происшествия продолжается", - написал он.
Ранее пресс-служба губернатора Вологодской области
сообщала, что о шести пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
взял под личный контроль ситуацию с обрушением подвесного пешеходного моста.