https://ria.ru/20250712/most-2028731456.html
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста - РИА Новости, 12.07.2025
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста
Свыше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом утром в субботу с обеих сторон, время ожидания проезда составляет два часа, сообщается в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:26:00+03:00
2025-07-12T10:26:00+03:00
2025-07-12T11:44:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_13beef85c1746ead7b5a0cb6508391b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Свыше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом утром в субботу с обеих сторон, время ожидания проезда составляет два часа, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 434 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 583 транспортных средства. Время ожидания около двух часов" , - говорится в сообщении о ситуации на 10.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250711/krym-2028498364.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c23060fcf1020253939ba9b295370433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), керчь, республика крым, россия
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Россия
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста
Свыше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом утром в субботу