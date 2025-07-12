https://ria.ru/20250712/most-2028731456.html

Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста

Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста - РИА Новости, 12.07.2025

Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста

Свыше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом утром в субботу с обеих сторон, время ожидания проезда составляет два часа, сообщается в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T10:26:00+03:00

2025-07-12T10:26:00+03:00

2025-07-12T11:44:00+03:00

авто

тамань (станица)

керчь

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Свыше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом утром в субботу с обеих сторон, время ожидания проезда составляет два часа, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 434 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 583 транспортных средства. Время ожидания около двух часов" , - говорится в сообщении о ситуации на 10.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

https://ria.ru/20250711/krym-2028498364.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

россия

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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, россия