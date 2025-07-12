https://ria.ru/20250712/moskva-2028816330.html

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву - РИА Новости, 12.07.2025

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, который принёс в Москву дождь и град. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:54:00+03:00

2025-07-12T21:54:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, который принёс в Москву дождь и град. Ранее в субботу комплекс городского хозяйства Москвы сообщал о том, что в этот день почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы. Гроза и ливень накрыли юг-восток столицы в субботу вечером. "Жара, дождь и град в Москве — спутники "Роскосмоса" показали как циклон выглядит из космоса", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что снимки были сделаны российскими спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".

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москва, роскосмос, общество, космос