Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moskva-2028816330.html
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву - РИА Новости, 12.07.2025
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, который принёс в Москву дождь и град. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:54:00+03:00
2025-07-12T21:54:00+03:00
москва
роскосмос
общество
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028815726_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_7c33e31b4d1a999fa2b7c79653696dfe.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, который принёс в Москву дождь и град. Ранее в субботу комплекс городского хозяйства Москвы сообщал о том, что в этот день почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы. Гроза и ливень накрыли юг-восток столицы в субботу вечером. "Жара, дождь и град в Москве — спутники "Роскосмоса" показали как циклон выглядит из космоса", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что снимки были сделаны российскими спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html
москва
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028815726_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_daba1c3a0c1aa14af7a6cdb9c6146e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, роскосмос, общество, космос
Москва, Роскосмос, Общество, Космос
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, пришедшего в Москву

"Роскосмос" показал спутниковые снимки принесшего в Москву дождь и град циклона

© Фото : Роскосмос"Роскосмос" показал, как из космоса выглядит циклон, принесший в Москву ливень
Роскосмос показал, как из космоса выглядит циклон, принесший в Москву ливень - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Роскосмос
"Роскосмос" показал, как из космоса выглядит циклон, принесший в Москву ливень
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона, который принёс в Москву дождь и град.
Ранее в субботу комплекс городского хозяйства Москвы сообщал о том, что в этот день почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы. Гроза и ливень накрыли юг-восток столицы в субботу вечером.
"Жара, дождь и град в Москве — спутники "Роскосмоса" показали как циклон выглядит из космоса", - говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что снимки были сделаны российскими спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть
Вчера, 21:45
 
МоскваРоскосмосОбществоКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала