https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html

Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть

Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть - РИА Новости, 12.07.2025

Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть

Основной объем ливневых вод во время непогоды в Москве в субботу принят водосточной сетью, сообщает "Мосводосток". РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:45:00+03:00

2025-07-12T21:45:00+03:00

2025-07-12T21:45:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

мосводосток

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основной объем ливневых вод во время непогоды в Москве в субботу принят водосточной сетью, сообщает "Мосводосток". "Более четверти месячной нормы осадков выпало сегодня в отдельных районах Москвы. Наибольшее количество зафиксировано в центральной части, а также на юге столицы. Основной объем ливневых вод принят водосточной сетью. При необходимости специалисты "Мосводостока" открывали решети водоприемных колодцев для пропуска воды, а также применяли мощную откачивающую технику", - говорится в Telegram-канале ведомства. "Мосводосток" продолжает дежурить на городских территориях для недопущения образования временных скоплений воды.

https://ria.ru/20250710/moskva-2028349613.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, мосводосток