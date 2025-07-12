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Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть
Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть - РИА Новости, 12.07.2025
Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть
Основной объем ливневых вод во время непогоды в Москве в субботу принят водосточной сетью, сообщает "Мосводосток". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:45:00+03:00
2025-07-12T21:45:00+03:00
2025-07-12T21:45:00+03:00
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основной объем ливневых вод во время непогоды в Москве в субботу принят водосточной сетью, сообщает "Мосводосток". "Более четверти месячной нормы осадков выпало сегодня в отдельных районах Москвы. Наибольшее количество зафиксировано в центральной части, а также на юге столицы. Основной объем ливневых вод принят водосточной сетью. При необходимости специалисты "Мосводостока" открывали решети водоприемных колодцев для пропуска воды, а также применяли мощную откачивающую технику", - говорится в Telegram-канале ведомства. "Мосводосток" продолжает дежурить на городских территориях для недопущения образования временных скоплений воды.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток
Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть
"Мосводосток": основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть