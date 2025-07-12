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Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили - РИА Новости, 12.07.2025
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21:42 12.07.2025 (обновлено: 21:50 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/moskva-2028814876.html
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили - РИА Новости, 12.07.2025
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД в Москве восстановлено, сообщили в столичном дептрансе. РИА Новости, 12.07.2025
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мкад
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД в Москве восстановлено, сообщили в столичном дептрансе.Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что на внешней стороне 16-го километра МКАД в районе съезда №15 произошло подтопление проезжей части. На месте работали оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД было перекрыто."Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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мкад, происшествия, городское хозяйство москвы, москва
МКАД, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили

Дептранс: движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД в Москве восстановлено, сообщили в столичном дептрансе.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что на внешней стороне 16-го километра МКАД в районе съезда №15 произошло подтопление проезжей части. На месте работали оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД было перекрыто.
"Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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