https://ria.ru/20250712/moskva-2028814876.html

Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили

Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили - РИА Новости, 12.07.2025

Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили

Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД в Москве восстановлено, сообщили в столичном дептрансе. РИА Новости, 12.07.2025

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мкад

происшествия

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД в Москве восстановлено, сообщили в столичном дептрансе.Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что на внешней стороне 16-го километра МКАД в районе съезда №15 произошло подтопление проезжей части. На месте работали оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД было перекрыто."Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html

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мкад, происшествия, городское хозяйство москвы, москва