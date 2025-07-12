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Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили - РИА Новости, 12.07.2025
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили
Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД в Москве восстановлено, сообщили в столичном дептрансе. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:42:00+03:00
2025-07-12T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД в Москве восстановлено, сообщили в столичном дептрансе.Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что на внешней стороне 16-го километра МКАД в районе съезда №15 произошло подтопление проезжей части. На месте работали оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД было перекрыто."Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили
Дептранс: движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили