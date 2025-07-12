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Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла - РИА Новости, 12.07.2025
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20:04 12.07.2025 (обновлено: 20:12 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/moskva-2028804316.html
Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла
Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла - РИА Новости, 12.07.2025
Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла
Дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:04:00+03:00
2025-07-12T20:12:00+03:00
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла, сообщает столичный департамент транспорта. "ЦОДД: В некоторых районах Москвы идет сильный дождь - дорожная обстановка стабильная и оценивается в три балла, интенсивное движение сейчас на внешней стороне 15-го километра МКАД и на внутренней стороне ТТК в районе Лефортово", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на движение влияют погодные условия, низкие скорости, ремонтные работы и мелкие ДТП. Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, в сообщении отмечается, что за ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
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москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Общество, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла

Дептранс: дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Движение автомобилей на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла, сообщает столичный департамент транспорта.
"ЦОДД: В некоторых районах Москвы идет сильный дождь - дорожная обстановка стабильная и оценивается в три балла, интенсивное движение сейчас на внешней стороне 15-го километра МКАД и на внутренней стороне ТТК в районе Лефортово", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на движение влияют погодные условия, низкие скорости, ремонтные работы и мелкие ДТП.
Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
Кроме того, в сообщении отмечается, что за ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
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10 июля, 13:27
 
МоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ОбществоДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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