https://ria.ru/20250712/moskva-2028804316.html

Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла

Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла - РИА Новости, 12.07.2025

Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла

Дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:04:00+03:00

2025-07-12T20:04:00+03:00

2025-07-12T20:12:00+03:00

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

общество

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла, сообщает столичный департамент транспорта. "ЦОДД: В некоторых районах Москвы идет сильный дождь - дорожная обстановка стабильная и оценивается в три балла, интенсивное движение сейчас на внешней стороне 15-го километра МКАД и на внутренней стороне ТТК в районе Лефортово", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на движение влияют погодные условия, низкие скорости, ремонтные работы и мелкие ДТП. Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, в сообщении отмечается, что за ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

https://ria.ru/20250710/moskva-2028349613.html

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москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество, департамент транспорта г. москвы