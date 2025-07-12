https://ria.ru/20250712/moskva-2028800894.html

В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025

В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:37:00+03:00

2025-07-12T19:37:00+03:00

2025-07-12T19:37:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html

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2025

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общество, москва