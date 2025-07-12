https://ria.ru/20250712/moskva-2028800894.html
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков
Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:37:00+03:00
2025-07-12T19:37:00+03:00
2025-07-12T19:37:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49941/30/499413033_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_09f25547c7edcf64cf0b85974f898580.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49941/30/499413033_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_06e9c891b4c68432c4985d70170bb8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков
Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре Москвы