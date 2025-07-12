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В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025
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19:37 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moskva-2028800894.html
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.07.2025
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков
Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:37:00+03:00
2025-07-12T19:37:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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