https://ria.ru/20250712/moskva-2028781259.html

Юг Москвы накрыл сильный ливень

Юг Москвы накрыл сильный ливень - РИА Новости, 12.07.2025

Юг Москвы накрыл сильный ливень

Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, температура воздуха снизилась до 25 градусов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:29:00+03:00

2025-07-12T17:29:00+03:00

2025-07-12T18:40:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, температура воздуха снизилась до 25 градусов, передает корреспондент РИА Новости. Также в Подмосковье идет град. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству, что в столице возможны кратковременные дожди, грозы и град. В свою очередь ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее отметил в беседе с агентством, что воздух в центре Москвы в субботу прогрелся до 36,1 градуса, обновлен рекорд 1903 года.

https://ria.ru/20250710/moskva-2028349613.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, евгений тишковец