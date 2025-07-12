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Юг Москвы накрыл сильный ливень - РИА Новости, 12.07.2025
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17:29 12.07.2025 (обновлено: 18:40 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/moskva-2028781259.html
Юг Москвы накрыл сильный ливень
Юг Москвы накрыл сильный ливень - РИА Новости, 12.07.2025
Юг Москвы накрыл сильный ливень
Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, температура воздуха снизилась до 25 градусов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025
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2025-07-12T18:40:00+03:00
общество
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михаил леус
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, температура воздуха снизилась до 25 градусов, передает корреспондент РИА Новости. Также в Подмосковье идет град. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству, что в столице возможны кратковременные дожди, грозы и град. В свою очередь ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее отметил в беседе с агентством, что воздух в центре Москвы в субботу прогрелся до 36,1 градуса, обновлен рекорд 1903 года.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, евгений тишковец
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Евгений Тишковец
Юг Москвы накрыл сильный ливень

Ливень накрыл юг Москвы и Одинцово

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, температура воздуха снизилась до 25 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
Также в Подмосковье идет град.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству, что в столице возможны кратковременные дожди, грозы и град.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее отметил в беседе с агентством, что воздух в центре Москвы в субботу прогрелся до 36,1 градуса, обновлен рекорд 1903 года.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваМихаил ЛеусЕвгений Тишковец
 
 
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